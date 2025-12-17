Edit Profile
    Mrityunjay-Chaitali Wedding: শার্লির সাথে প্রেম ভাঙে, সাত পাক ঘুরল চিরদিনই-র 'হিন্দোল' মৃত্যুঞ্জয়! বউকে চিনুন

    Mrityunjay-Chaitali Wedding: আইনি বিয়ে সেরেছিলেন আগেই, এবার মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্য়মে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন জি বাংলার হিন্দোল। পাত্রী কে?

    Published on: Dec 17, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    অতীত ভুলে আগেই অভিষেক বসুর সঙ্গে বিয়ে করেছেন শার্লি মোদক। এবার সাত পাক ঘুরলেন শার্লির প্রাক্তন প্রেমিক মৃত্যু্ঞ্জয় ভট্টাচার্য। বছর পাঁচেকের প্রেম সম্পর্ক টেকেনি শার্লি-নীলের (মৃত্যুঞ্জয়)। একটা সময় পরস্পরের নাম হাতে খোদাই করেছিলেন তাঁরা। শপথ নিয়েছিলেন আজীবন একে অপরকে আগলে রাখার। কিন্তু সে-সব এখন অতীত অধ্যায়।

    শার্লির সাথে প্রেম অতীত, সাত পাক ঘুরল চিরদিনই-র 'হিন্দোল' মৃত্যুঞ্জয়! বউকে চিনুন
    শার্লির সাথে প্রেম অতীত, সাত পাক ঘুরল চিরদিনই-র 'হিন্দোল' মৃত্যুঞ্জয়! বউকে চিনুন

    অক্টোবর মাসেই আইনি বিয়ে সেরেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। এবার ছাদনা তলায় সাত পাক ঘুরে, অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী রেখে আজীবনের বাঁধনে বাঁধা পড়লেন মৃত্যুঞ্জয়-চৈতালি। মৃত্য়ুঞ্জয়ের স্ত্রী পেশায় একজন সমাজমাধ্যম প্রভাবী। মৃত্যুঞ্জয় জলপাইগুড়ির ছেলে, এক নামী কোম্পানিতে সফটওয়্য়াল ইঞ্জিনিয়ার। তবে অভিনয় তাঁর নেশা। দিন কয়েক আগে চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে আর্য-অপর্ণার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে দর্শক দেখেছিল তাঁকে।

    হিন্দোলের চরিত্রে ব্যাপক প্রশংসা কুড়োন অভিনেতা। ডিসেম্বরে বিয়ের কথা পাকা ছিল অপর্ণা-হিন্দোলের। পর্দায় সেই বিয়ে ভেস্তে যায়, তবে কথা মতো ডিসেম্বরের সন্ধ্য়ায় চৈতালির সঙ্গে প্রজাপতি ঋষির আর্শীবাদ নিয়ে বিয়ে সুম্পন্ন।

    বিয়ের আসরে কোনওরকম এক্সপেরিমেন্টাল লুক নয়, সাবেকি লাল সাজেই পাওয়া গেল কনেকে। লাল বেনারসিতে ঝলমল করলেন চৈতালি। সঙ্গে সোনার গয়না, মাথায় মুকুট, চন্দন-চর্চিত ললাট। ওদিকে রং মিলিয়ে সেজেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ও। জারদৌসী কাজের পাঞ্জাবি, সঙ্গে তসরের ধুতি।

    মৃত্য়ুঞ্জয় আগেই জানিয়েছেন, চৈতালির দিদিমা অসুস্থ। তাই বেশি দেরি না করেই বিয়েটা সেরে ফেলছেন দুজনে। মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়ের আসরে পৌঁছেছিলেন অভিনেত্রী অস্মিতা চক্রবর্তী। নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তারে ধরি ধরি মনে করি-র এই সদস্যা। চিরদিনই তুমি যে আমার থেকে তাঁর চরিত্র সরে যাওয়ার পর আকাশ আটের খনার কাহিনিতে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়কে।

