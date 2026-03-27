বাড়ির নাম ‘রামায়ণ’, জামাই মুসলিম! শত্রুঘ্নর সাফ জবাব, ‘কোনও বেআইনি কাজ করিনি’
কন্যা সোনাক্ষী সিনহা ও জহির ইকবালের বিয়ের প্রসঙ্গে মুখ খুললেন শত্রুঘ্ন সিনহা। সম্প্রতি ফারহা খানের ভ্লগে হাজির হয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। সেখানেই তাঁর বক্তব্য, ‘মিয়া বিবি রাজি, তো কেয়া করেগা কাজি…’!
হিন্দি সিনেমার প্রবীণ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা সম্প্রতি তাঁর মেয়ে সোনাক্ষী সিহা এবং জাহির ইকবালের বিয়ে নিয়ে প্রথমবার খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, সোনাক্ষী ও জাহিরের বিয়েটি ছিল একটি আন্তঃধর্মীয় বিবাহ, যা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা, কটাক্ষে ভরে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া।
শত্রুঘ্ন কী বললেন?
এক সাক্ষাৎকারে শত্রুঘ্ন সিনহাকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর বাড়ির নাম ‘রামায়ণ’ হওয়া সত্ত্বেও মেয়ের মুসলিম ছেলের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে তিনি কী ভাবছেন। এর উত্তরে তিনি বলেন, ‘সব কিছু একেবারে ঠিক আছে। আমরা খুব খুশি। সোনাক্ষী আর জাহির—ওদের দেখে মনে হয় একে অপরের জন্যই তৈরি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা কোনও বেআইনি বা সংবিধানবিরোধী কাজ করিনি। ওরা দু’জনেই প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিণত। যদি ওরা খুশি থাকে, তাহলে আমাদেরও তাদের পাশে থাকা উচিত। আমরা সম্পূর্ণভাবে, ঢালের মতো ওদের পাশে আছি।’
‘মিয়া-বিবি রাজি, তো কেয়া করেগা কাজি’
শত্রুঘ্ন সিনহা স্পষ্ট করে জানান, সন্তানের সুখই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, ‘মিয়া-বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজি—ওরা যদি খুশি থাকে, সেটাই বড় কথা।’
মেয়ের বিয়ে নিয়ে পরিবারের ভেতরের গল্প
পরিচালক ও কোরিওগ্রাফার ফারহা খানের ভ্লগে সোনাক্ষীর মা পূনম সিনহা বলে ওঠেন, শুরুতে তিনি এই সম্পর্কের কথা জানতেন না। যদিও সোনাক্ষী সঙ্গে সঙ্গেই মাকে সংশোধন করে বলেন, ‘মা, প্লিজ মিথ্যে বলো না। আমি প্রথমেই তোমাকেই বলেছিলাম।’
পুনম সিনহা এরপরে স্বীকার করে নেন যে, তাঁর প্রায় দুই বছর সময় লেগেছিল শত্রুঘ্ন সিনহাকে এই সম্পর্ক মেনে নিতে রাজি করাতে। অন্যদিকে জাহির জানান, তাঁদের সম্পর্কের পাঁচ বছর পরেই তাঁরা সকলকে জানান।
সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এখন স্পষ্ট যে, সোনাক্ষী ও জাহিরের বিয়েকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে সিনহা পরিবার। শত্রুঘ্ন সিনহার বক্তব্যে উঠে এসেছে এক আধুনিক ও গ্রহণযোগ্য মানসিকতার প্রতিফলন, যেখানে সন্তানের সুখই শেষ কথা।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More