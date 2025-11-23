'নিজেই কবর খুঁড়েছি... ', স্বামীর বারণ সত্বেও কোন কাজ করে আক্ষেপ শেফালির?
এই মুহূর্তে দিল্লি ক্রাইম ওয়েব সিরিজের তৃতীয় পর্বে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন শেফালি শাহ। এই সিরিজে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে। কিন্তু এত সাফল্য অর্জন করেও অতীতের কোন সিদ্ধান্তে আজও আফসোস করেন তিনি?
সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান, ‘ওয়াক্ত: দ্য রেস’ ছবিতে অক্ষয় কুমারের মায়ের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন তিনি। তবে এই চরিত্রে অভিনয় করতে সকলেই মানা করেছিলেন অভিনেত্রীকে। কিন্তু সবার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি ভুল করেছিলেন বলে মনে করেন।
আসলে ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন শেফালীর স্বামী বিপুল অমৃতলাল শাহ। অমিতাভ বচ্চনের একান্ত অনুরোধ ফেলতে না পেরে তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। যদিও এই চরিত্রের জন্য বারবার মানা করেছিলেন অভিনেত্রীর স্বামী।
অভিনেত্রী স্বামী মাথায় পাউডার লাগিয়ে বয়স্কা ভদ্রমহিলার চরিত্রে অভিনয় করাতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। কিন্তু শেফালি তাই জোর করেই এই চরিত্রে অভিনয় করার জন্য স্বামীকে রাজি করান। কিন্তু এই চরিত্রটি মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এরপর আর তেমনভাবে নায়িকার চরিত্র পাননি শেফালি।
শেফালি বলেন, বহু বছর ধরে আমি তেমন কোন ছবিতে আর অভিনয় করার সুযোগ পাইনি। যদিও ১৯৯৮ সালে ‘সত্য’ ছবিতে মনোজ বাজপেয়ীর বিপরীতে অভিনয় করে ভীষণ প্রশংসিত হয়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে মাত্র ২৮ বছর বয়সে অক্ষয়ের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করার খেসারত পরবর্তী সময় দিতে হয়েছিল তাঁকে।
প্রসঙ্গত, গান্ধী মাই ফাদার, দ্য লাস্ট লিয়ার, থ্রি অফ আ আস সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে ভীষণ খুশি তিনি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত ‘দ্য লাস্ট লিয়ার’ ছবিতে অভিনয় করার সুবাদে শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।
