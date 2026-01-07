'আমি এভাবে মরেও যেতে পারি, সহ্য করতে পারছি না…' প্রথম বিয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে যা বললেন শেফালি

'আমি এভাবে মরেও যেতে পারি, সহ্য করতে পারছি না…' প্রথম বিয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে যা বললেন শেফালি
শেফালি শাহ প্রায়ই তাঁর প্রথম বিয়ে নিয়ে কথা বলেন। বিপুল শাহের আগে, তিনি হর্ষ ছায়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। হর্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শেফালি অতীতের কথা ভাগ করে নেন।
শেফালি শাহ প্রায়ই তাঁর প্রথম বিয়ে নিয়ে কথা বলেন। বিপুল শাহের আগে, তিনি হর্ষ ছায়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। হর্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শেফালি অতীতের কথা ভাগ করে নেন। তিনি বলেন যে তাঁর প্রথম বিয়ের সময়, তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি মারা যেতে পারেন, কারণ তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর দ্বিতীয় বিয়েরও একই পরিণতির আশঙ্কা করেছিলেন, কিন্তু তাও তিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন।
শেফালি জুমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বিবাহিত জীবনের সমস্যার কথা ভাগ করে নেন। শেফালি বলেন, 'কেউ আমাকে বলেনি যে তুমি যথেষ্ট। পূর্ণতা লাভের জন্য তোমার স্বামী, বন্ধু, ভাই বা বোনের প্রয়োজন নেই। তুমি যথেষ্ট। তাই যদি তোমার ভালো সম্পর্ক থাকে, তাহলে সেটা ভালো বিষয়, কিন্তু যদি না হয়, তাহলেও এটা তোমাকে প্রভাবিত করবে না। কেউ আমাকে তা বলেনি। যখন কেউ একটা কিছুর মধ্য দিয়ে যান, তখন তিনিই কেবল এটা বুঝতে পারেন। এটা এমন একটা সময় আসে যখন আপনি বুঝতে পারেন যে এই পরিস্থিতি আপনাকে ভেঙে ফেলবে নাকি তোমাকে তৈরি করবে। এটা হয়তো প্রতিদিন ঘটছে, কিন্তু এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন আপনি বুঝতে পারেন, ‘আমি এভাবে মরেও যেতে পারি। আমি আর এটা সহ্য করতে পারছি না।’
শেফালি আরও বলেন, 'আমার প্রথম বিয়ের পর আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'যদি তুমি আর কখনও ভালোবাসা না পাও? তুমি কি সেই ঝুঁকি নেবে নাকি থেকে যাবে?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'আমি এখনও ঝুঁকি নেব। যদি আমাকে একা জীবনযাপন করতে হয়, আমি সেটাই বেছে নেব। আমি এমন পরিস্থিতিতে থাকতে পারি না যা আমাকে সুখী, আত্মবিশ্বাসী এবং গুরুত্বপূর্ণ বোধ না করায়।' তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি প্রথমবারের মতো একা থাকব, সব সময় আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর চিন্তা থাকে না, মানুষকে খুশি করার বিষয়ে চিন্তা করার দরকার হয় না। তারপর আমি বুঝতে পারলাম যে আমি পিৎজা নই, আমি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারি না।'
প্রসঙ্গত, শেফালি শাহের প্রথম বিয়ে হয়েছিল ১৯৯৪ সালে অভিনেতা হর্ষ ছায়ার সঙ্গে। ২০০০ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। শেফালি এরপর বিপুল শাহের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন।
News/Entertainment/'আমি এভাবে মরেও যেতে পারি, সহ্য করতে পারছি না…' প্রথম বিয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে যা বললেন শেফালি