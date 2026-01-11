'পরিচালক হিসাবে ১০০ শতাংশ সফল... ', কার প্রশংসায় পঞ্চমুখ শিবপ্রসাদ?
শুধুমাত্র একজন অভিনেতা হিসেবে নয়, একজন পরিচালক হিসেবে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার দর্শকদের পরিচয় করিয়েছেন একদম অন্যরকম সিনেমার সঙ্গে। ২০০০ সাল থেকে যে যাত্রা তিনি শুরু করেছেন, সেটা এখনও অব্যাহত।
শুধুমাত্র একজন অভিনেতা হিসেবে নয়, একজন পরিচালক হিসেবে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার দর্শকদের পরিচয় করিয়েছেন একদম অন্যরকম সিনেমার সঙ্গে। ২০০০ সাল থেকে যে যাত্রা তিনি শুরু করেছেন, সেটা এখনও অব্যাহত। উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজ দর্শকদের উপহার দিয়েছে আমার বস, হামি, বেলাশেষে, বহুরূপী, রক্তবীজ সহ একাধিক ছবি।
কিন্তু যে পরিচালকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে সেই পরিচালক এবার প্রশংসায় ভরলেন অন্য এক পরিচালককে। কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে ‘ভানপ্রিয়া ভূতের হোটেল’, যে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অরিত্র মুখোপাধ্যায়। ছবি মুক্তির আগে এবার অরিত্রর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন শিবপ্রসাদ।
আরও পড়ুন: কুসুমের সিঁথিতে সিঁদুর দেখে ফেলে ইন্দ্রানী, তবে কি এবার আসল সত্যি হবে ফাঁস?
অরিত্রর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে শিবপ্রসাদ লেখেন, ইনি অরিত্র মুখোপাধ্যায়, পরিচালক হিসেবে এনার পরিসংখ্যান ১০০ শতাংশ সফল। অ্যাভারেজ সব সিনেমার মাল্টিপ্লেক্স কালেকশন ৭৫ লক্ষ টাকার উপরে। ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি, করোনার আগে মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি ওর প্রথম ছবি।
শিবপ্রসাদ লেখেন, ৬ মার্চ ২০২০, সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল যেটি কিনা ছিল একটি নন হলিডে রিলিজ। প্রথম সিনেমাতেই বাজিমাত। সিনেমা প্রথম ১২ দিনে মাল্টিপ্লেক্স থেকে সংগ্রহ করেছিল ৭৭ লক্ষ টাকা। উইন্ডোজের প্রথম সিনেমা যেটি ইফি গোয়াতে নির্বাচিত হয়েছিল।
পরিচালকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে শিবপ্রসাদ লেখেন, ২০২০ সালে হইচই এর প্ল্যাটফর্মে সর্বাধিক দেখা সিনেমা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল এই ছবিটি। এরপর বাবা বেবি ও, তৃতীয় ছবি ফাটাফাটি। নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহকারী পরিচালক হিসেবে প্রায় সব ছবিতেই কাজ করেছেন ইনি।
আরও পড়ুন: দিন দুপুরে ‘কালিপটকা’ ফাটালেন স্বস্তিকা, ক্যাওড়া লুকে তাক লাগালেন অনির্বাণ
প্রচার বিমুখ পরিচালকের সম্পর্কে শিবপ্রসাদ লেখেন, শান্তিনিকেতনে বড় হওয়া অরিত্রর, আগামী ২৩ জানুয়ারি ওনার চতুর্থ সিনেমা ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল মুক্তি পাবে। উইন্ডোজের প্রথম হরর কমেডি। দর্শকদের ভালোবাসার আপনাদের আশীর্বাদে আশা করব অরিত্রার পরের সিনেমাও তার সাফল্যের ধারা বজায় রাখবে।
প্রসঙ্গত, এই ছবিতে অভিনয় করবেন মিমি চক্রবর্তী, সোহম মজুমদার, বনি সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা দত্ত, কাঞ্চন মল্লিক, মানসী সিনহা, অনামিকা সাহা সহ আরও অনেকে।