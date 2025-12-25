'জয়ের নিশান উড়িয়েছে', দেবের 'প্রজাপতি ২' নিয়ে বিশেষ বার্তা শিবপ্রসাদের

Edit Profile
    Updated on: Dec 25, 2025 7:27 PM IST
    By Sayani Rana
    বড়দিন দেবের জন্য খুবই বিশেষ কারণ এদিন নায়কের জন্মদিন। তবে এর পাশাপাশি প্রতিবছরই অভিনেতা ক্রিসমাসের উপহার হিসেবে তাঁর অনুরাগীদের জন্য তাঁর নতুন ছবি আনেন। আর এই বছরও বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'প্রজাপতি ২' নিয়ে এসেছেন নায়ক। ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে ছবির প্রিমিয়ার। অনেকেই নায়ক ও তাঁর পুরো টিমকে ছবি জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আর এবার সেই তালিকায় যোগ দিলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়!

    মুক্তি পেয়েছে দেবের ছবি 'প্রজাপতি ২'। আর ছবির জন্য শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে শিবপ্রসাদকে বলতে শোনা যায়, ‘অভিজিৎ সেনকে তাঁর ছবি ‘প্রজাপতি ২’-এর জন্য জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও শুভকামনা। এটি মুক্তি পাচ্ছে ২৫ ডিসেম্বর। বিগত বেশ কিছু বছর ধরে অভিজিৎ এই শীতকালে ২৫ ডিসেম্বরকে তাঁর নিজের করে নিয়েছে। এই দিনগুলোতে কিন্তু অভিজিৎ সেরা। প্রতিটি সিনেমা জয়ের নিশান উড়িয়েছে। বাংলা সিনেমা বাংলা ফিল্ম ইন্ড্রাস্টিকে গর্বিত করেছে, এবং হিন্দি সিনেমার সঙ্গে টক্কর দিয়েছে। অভিজিৎ শুধু সিনেমা নয় বাংলা টেলিভিশনকে উন্নত করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ টেলিভিশন দেখছেন।’

    তিনি আরও বলেন, প্রজাপতি ২-এর পুরো টিমকে জানাই শুভকামনা। আমার পক্ষ থেকে প্রজাপতি ২-এর নিবেদক, আমার দাদা, বন্ধু শ্রী অতনু রায়চৌধুরীকে এবং বিশেষ ধন্যবাদ সাংসদ অভিনেতা দেব অধিকারী, দেবকে। সবাই ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন।'

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের পুজোয় মুক্তি পেয়েছিল দুটি সিনেমা, 'বহুরূপী' আর 'টেক্কা'! আর এই মুখোমুখি সংঘাত বদলে দেয় দেব আর শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্ক। অভিনেতা-সাংসদ দেবের অনুরাগীরা অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করতে থাকে শিবপ্রসাদের স্ত্রী জিনিয়াকে। পুলিশের দ্বারস্থও হন শিবপ্রসাদ। আর সবাইকে অবাক করে গোটা ঘটনায় এক্কেবারে চুপ ছিলেন দেব। যা নিয়ে নানা মহলে সমালোচিতও হন অভিনেতা-সাংসদ।

    তবে সম্প্রতি পুরনো সব তিক্ততা ভুলে একমঞ্চে দেখা যায় দেব ও শিবপ্রসাদকে। ফেডারেশনের উৎকর্ষ সম্মানে স্বরূপ বিশ্বাসের আমন্ত্রণে দেব এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দু'জনেই একই সঙ্গে মঞ্চে দেখা যায়। তাঁরা হাত মিলিয়ে ছিলেন তারপর একে-অপরকে জড়িয়েও ধরেছিলেন।

    শুধু এই নয়, মঞ্চ থেকে নেমে শিবপ্রসাদের সঙ্গে মঞ্চ-শেয়ার করা নিয়ে কথা বলেন দেব। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে জানান, ‘শিবু আমার খুব কাছের মানুষ। এবং বাংলার গর্ব। শিবু এবং নন্দিতাদি যে যে ছবি বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে, বাংলা ছবিপ্রেমীদের উপহার দিয়েছে, সেটা অস্বীকার করা যাবে না। আমি শিবু আর নন্দিতাদির মতো গুণী নই। ওঁরা গুণী পরিচালক, লেখক। আমি তো সেরকম কিছু পাইনি বলে নিজে প্রযোজক হয়েছি। ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার হয়েছি।’

    ‘অভিনেতার পর আমার গায়ে যে তকমাগুলো লেগেছে, সেগুলো আমার খিদে থেকে লেগেছে। কারণ সেরকম ধরনের বিষয় পাচ্ছিলাম না বলে আজকে আমি এই জায়গায়। কিন্তু ওরা তো থিংক ট্যাঙ্ক। এই প্রজন্মে শিবু-নন্দিতাদি এবং উইন্ডোজের অবদাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। যেমনভাবে এসভিএফের আছে, সুরিন্দর ফিল্মসের আছে। লড়াইটা তো এটা নয় কে কতটা বড়, লড়াইটা হল বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা কতটা বড় করতে পারলাম।’, আরও বলেন দেব।

