পর্দায় তিনি ছিলেন রোগী, এবার বাস্তবে ক্যানসার আক্রান্তদের পাশে শিবপ্রসাদ
শিবপ্রসাদ অভিনীত যে ছবিগুলি মানুষের মন ছুঁয়েছে গিয়েছে একসময় তার মধ্যে অন্যতম কন্ঠ। ক্যানসার আক্রান্ত একজন মানুষের জীবন কিভাবে আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়, কীভাবে সে সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরে সরিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, সেই গল্পই দেখানো হয়েছিল এই ছবির মাধ্যমে।
কিন্তু সে তো গল্প। সে তো সিনেমা। ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কন্ঠ ছবিতে যে মানুষটিকে দেখানো হয়েছে এমন বহু মানুষ প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছেন মারণ রোগের সঙ্গে। তাই এবার এই যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং উইন্ডোজ।
শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে গড়ে তোলা হবে কণ্ঠ ক্লাব। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রোডাকশন হাউজের তরফ থেকে খোলা হবে এই ক্লাবটি। জানা গিয়েছে, আগামী ৪ বিশ্ব ক্যানসার দিবসে এই ক্লাবটি উন্মোচন করা হবে। ঠিক কি কি পরিষেবা পাওয়া যাবে এই ক্লাবে?
এই ক্লাবের মাধ্যমে নিজের মনের কথা বলতে পারবেন আক্রান্তরা। জীবনের বহু লড়াইয়ের কথা তুলে ধরবেন তাঁরা। শুধু শরীর নয়, কীভাবে নিজের মনকেও ভালো রাখতে হয় সেই খোঁজ দেবে এই কন্ঠ ক্লাব। মনের স্বাস্থ্য যদি ভালো না হয় তাহলে কোনওভাবেই শরীর ভালো থাকে না, তাই জীবনে লড়াইয়ের জন্য সবার আগে প্রয়োজন মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখা। আক্রান্তদের মনের জোড় বাড়ানোই প্রধান উদ্দেশ্য হবে এই ক্লাবের।
তবে শুধু সাধারণ মানুষ নন, এই ক্লাবে উপস্থিত থাকতে দেখা যাবে বিনোদন দুনিয়ার একাধিক তারকাদের। আয়োজন হবে বিভিন্ন বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের। যারা শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্বপ্নের তারকাদের দেখতে পারেন না তাদের সেই সুযোগ করে দেবে এই ক্লাব।
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংবাদ প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বিভূতিবাবু নামে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং নিজের জীবনের যুদ্ধের কথা জানিয়েছিলেন। উনি ওঁর জীবনের গল্প ভাগ করে নিয়ে সেই গল্প থেকে ছবি তৈরি করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে আমরা কিছুটা অন্যরকম ভাবে তুলে ধরেছিলাম ছবির পর্দায়। কিছু বিশেষ মানুষের মনের জোর বাড়ানোর জন্যই আমরা ছবিটি তৈরি করার কথা চিন্তা করেছিলাম।’
পরিচালক আরও বলেন, ‘এই রোগ যাদের গ্রাস করে যুদ্ধটা কিন্তু তাদের একার নয়। যুদ্ধটা পারিপার্শ্বিক সকলের। পরিবারের সকলের। সকলে মিলে এই যুদ্ধে শামিল হন। এই যুদ্ধে যাতে সকলে জিততে পারে তার জন্যই আমাদের এই নতুন উদ্যোগ নেওয়া।’
