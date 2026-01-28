পরিচালক নন, শিবপ্রসাদ এবার 'ফ্যামিলিওয়ালা'! সুমনের ছবিতে স্বস্তিকার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি?
পরিচালক নন এবার একেবারে 'ফ্যামিলিওয়ালা' শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কেরিয়ারের শুরুর দিকে শিবপ্রসাদ একাধিক ছবিতে অভিনেতা হিসাবে কাজ করেছেন। তবে তাঁর কেরিয়ারের সিংহভাগ শিবপ্রসাদ পরিচালক হিসেবেই কাটিয়েছেন। তবে এর মাঝে তিনি অভিনয় যে করনেনি তা নয়। দর্শকদের উপহার দিয়েছেন 'হামি', 'হামি ২', 'বহুরূপী', 'আমার বস'-এর মতো ছবি। তবে এই সব ক'টি ছবিতেই তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনাও করেছেন। তবে 'ফ্যামিলিওয়ালা'তে বহু বছর পর শুধুই অভিনেতা হিসেবে ধরা দেবেন তিনি।
এই প্রসঙ্গে শিবপ্রসাদ একটি পোস্টও শেয়ার করেছেন। বুধবার নির্মাতাদের পক্ষ থেকে ছবির পোস্টার প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। শিবপ্রসাদের পোস্টেও সেই পোস্টারটি দেখা গিয়েছে। এই ছবিটি পরিচালনা করছেন সুমন ঘোষ। পরিচালকের মায়ের সঙ্গেও শিবপ্রসাদ একটি ছবি ভাগ করে নেন।
ছবিগুলি পোস্ট করে তিনি ক্যাপশনে লেখেন, ‘ডিসেম্বর মাস, ২০২৪। হলে তখনও ‘বহুরূপী’ চলছে। একদিন সুমন দা বলল ওর বাড়িতে আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে। মাসিমার সঙ্গে এভাবেই আলাপ। মাসিমা আমাদের সব ছবি দেখেছেন, ছবির সূত্রেই ভালবাসেন আমাদের। ওই দিনের আলাপেই ওদের ফ্যামিলির সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ফ্যামিলিওয়ালার সূত্রপাত এভাবেই।'
এরপরই তিনি জানান তিনি এই ছবিতে কেবল মাত্র অভিনেতা হিসেবেই ধরা দেবেন। তাঁর কথায়, ‘এই প্রথম এত বছরে ইউন্ডোজের ব্যানারে অন্য কোনও পরিচালকের নির্দেশনায় কাজ করব। সুমন দা কে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য।’
তারপর ছবিতে তাঁর চরিত্র প্রসঙ্গেও কথা বলেন অভিনেতা। তিনি লেখেন, 'ফ্যামিলিওয়ালায় আমার চরিত্রটি যেকোনও অভিনেতার কাছে লাইফ টাইম চরিত্র। আর যাঁদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছি তাঁরা হলেন, লিলি চক্রবর্তী, অনসূয়া মজুমদার, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও সুদীপ্তা চক্রবর্তী। আমি এঁদের সবার গুণমুগ্ধ ভক্ত। আজ থেকে ফ্যামিলিওয়ালার শ্যুটিং শুরু। আপনাদের আশীর্বাদ আর শুভ কামনা নিয়ে শ্যুটিং শুরু করলাম।’
শিবপ্রসাদ ছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন লিলি চক্রবর্তী, অনসূয়া মজুমদার, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও সুদীপ্তা চক্রবর্তী। ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে ইউন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজ। ছবিটি নিবেদন করেছে ইউন্ডোজ ও মায়া লীলা ফিল্মস। অনেকেই অনুমান করছেন এই ছবিতে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে স্বস্তিকা ও শিবপ্রসাদকে। কিন্তু এই বিষয়ে এখনও নির্মাতা কিছু প্রকাশ্যে আনেনি।