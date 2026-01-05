Shikhar Dhawan marriage: ৪০ বছরে বিয়ে করছেন ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার! পাত্রী আয়ারল্যান্ডের, কে?

Edit Profile
    Shikhar Dhawan marriage: ৪০ বছরে বিয়ে করছেন ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার! পাত্রী আয়ারল্যান্ডের, কে?

    ৪০ বছরে বিয়ে করছেন ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার। পাত্রী হলেন আয়ারল্যান্ডের মেয়ে।  তাতে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লি-এনসিআরে বিলাসবহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে হাজির থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেট দল এবং বলিউডের তাবড়-তাবড় তারকারা।

    Published on: Jan 05, 2026 7:15 PM IST
    By Ayan Das
    ভালোবাসার মাসেই ফের বিয়ে করতে চলেছেন শিখর ধাওয়ান। সূত্র উদ্ধৃত করে হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বছরখানেকের বেশি সম্পর্কের পরে অবশেষে প্রেমিকা সোফি শাইনের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। আপাতত যা খবর, তাতে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লি-এনসিআরে বিলাসবহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে হাজির থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেট দল এবং বলিউডের তাবড়-তাবড় তারকারা। সেজন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতিও চলছে।

    বিয়ে করতে চলেছেন শিখর ধাওয়ান। (ছবি সৌজন্যে, ইনস্টাগ্রাম sophieshine93)
    বিয়ে করতে চলেছেন শিখর ধাওয়ান। (ছবি সৌজন্যে, ইনস্টাগ্রাম sophieshine93)

    বিয়ে কী কী হবে? নিজেই দেখছেন শিখর

    হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক সূত্র বলেছেন যে ‘(ওঁদের জীবন) নয়া সূচনা হচ্ছে। আর সেই বিশেষ মুহূর্তটাকে ওঁরা অত্যন্ত আনন্দ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উদযাপন করতে চাইছেন।’ সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, অনুষ্ঠান সংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয় ব্যক্তিগত রাখতে চাইছেন শিখর-সোফিরা। বিশেষত বিয়ের অনুষ্ঠান কীভাবে হবে, কী কী হবে, সেই সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখছেন স্বয়ং শিখর।

    অনেকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল শিখর-সোফির সম্পর্ক নিয়ে

    উল্লেখ্য, শিখর এবং সোফির সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছে। দু'জনকে প্রথমবার একসঙ্গে জনসমক্ষে দেখা গিয়েছিল ২০২৫ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়। সেইসময় সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সোশ্যাল মিডিয়ার গোয়েন্দারা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে শিখরের সঙ্গে যে মহিলাকে দেখা গিয়েছে, তিনি আদতে কে।

    সোফির পরিচয় দ্রুত সামনে এলেও সম্পর্কের বিষয়ে তৎক্ষণাৎ সিলমোহর দেননি শিখররা। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং জনসমক্ষে একাধিকবার আসা দেখে সবাই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান যে আয়ারল্যান্ডের নাগরিক সোফিকে মন দিয়েছেন শিখর। আর এবার ৪০ বছরে সোফির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন।

    দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চলেছেন শিখর

    এমনিতে শিখর এবং সোফির প্রথমবার দেখা হয়েছিল দুবাইয়ে। বছরকয়েক আগে তাঁদের দেখা গিয়েছিল। যা ক্রমশ প্রেমে পরিণত হয়। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁরা বছরখানেক ধরে একসঙ্গে থাকছেন। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে শিখর নিশ্চিত করেছিলেন যে আয়েশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পরে নতুন করে প্রেম করছেন। তবে প্রেমিকার নাম উল্লেখ করেননি। সম্ভবত বিয়ের সময় একেবারে অপেক্ষা করছিলেন ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার।

