    মুড়ি ঘন্ট থেকে মটন, সরভাজা, পঞ্চব্যঞ্জনে থালা সাজিয়ে সায়ন-রিনিকে আইবুড়োভাত খাওয়ালেন শিরিন-জিৎরা! মেনুকার্ডে বড় চমক

    ছোটপর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা সায়ন বোস। তাঁকে সর্বশেষ 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবাণী' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল। প্রেমের মাসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তিনি। ৮ বছরের প্রেমিকা রিনি মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি সেরে ফেলেছেন আইনি বিয়েও। এবার তাঁদের টলিপাড়ার বন্ধুরা তাঁদের খাওয়ালেন আইবুড়োভাত।

    Updated on: Feb 09, 2026 4:37 PM IST
    By Sayani Rana
    ছোটপর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা সায়ন বোস। তাঁকে সর্বশেষ 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবাণী' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল। প্রেমের মাসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তিনি। ৮ বছরের প্রেমিকা রিনি মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি সেরে ফেলেছেন আইনি বিয়েও। এবার তাঁদের টলিপাড়ার বন্ধুরা তাঁদের খাওয়ালেন আইবুড়োভাত।

    মুড়ি ঘন্ট-সরভাজা পঞ্চব্যঞ্জনে থালা সাজিয়ে সায়নকে আইবুড়োভাত খাওয়াল শিরিন-জিৎরা!
    মুড়ি ঘন্ট-সরভাজা পঞ্চব্যঞ্জনে থালা সাজিয়ে সায়নকে আইবুড়োভাত খাওয়াল শিরিন-জিৎরা!

    সোমবার 'চিরদিনই তুমি যে আমার…'-এর অপর্ণা শিরিন পাল তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্ট্রোরিতে সায়নের হবু স্ত্রী রিনির স্টোরি শেয়ার করেন। সেখানেই দেখা যায় শিরিন, তাঁর প্রেমিক অভিনেতা জিৎ সুন্দর ও অভিনেতা অধিরাজ গঙ্গোপাধ্যায় মিলে সায়ন ও রিনিকে আইবুড়োভাত খাইয়েছেন।

    তবে এটা আর পাঁচটা আইবুড়ো ভাতের থেকে কিন্তু বেশ কিছুটা আলাদা। নিশ্চয়ই ভাবছেন সেটা কী? সেটা হল আইবুড়োভাতের মেনুকার্ডে। বন্ধুরা আইবুড়োভাত খাওয়ালে সাধারণত মেনু কার্ড থাকে না। তবে এখানে তা ছিল। আর এর মধ্যেই ছিল চমক। একেবারে কলটাইমের চার্টের আদলে তৈরি হয়েছিল সেই মেনুকার্ড।

    তাতে লোকেশন থেকে ক্যারেক্টার, ইউনিট কল থেকে প্যাকঅ্যাপের সময় সবই লেখা ছিল। বলা ভালো এর আদলেই এই আইবুড়োভাতের ভেনু থেকে মেনু, পাত্র-পাত্রীর নাম সব লেখা ছিল।

    তবে কেবল মেনু কার্ড না মেনুতেও ছিল নানা চমক। বাঙালিআনায় ভরা ছিল সেই মেনু। ভাত, শুক্তো, বিক্রমপুরের মরিচ-রসুন ভর্তা, মুড়ি ঘন্ট, কুচো চিংড়ি ভাপা, অধিরাজ স্পেশাল চিকেন (অধিরাজ নিজে বানিয়েছিলেন), শিরিন স্পেশাল মটন (শিরিন নিজে হাতে বানিয়ে ছিলেন), পায়েস, মিষ্টি, বিয়ার/ডায়েট কোক, নরমপাকের গুড়ের সন্দেশ, প্রাণহরা, সরভাজা সবই ছিল পাতে।

    শিরিনের স্টোরি
    শিরিনের স্টোরি

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই তাঁদের প্রি-ওয়েডিং শ্যুটের ছবিগুলো প্রকাশ্যে এসেছে। গোধূলির আলোয় হবু স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে, নাকে নাক ঘষে আদর কিংবা হাত ধরে নিভৃতে সময় কাটানো— প্রতিটি ফ্রেমে যেন এক আধুনিক রূপকথা ধরা পড়েছে। প্রি-ওয়েডিং শ্যুটটি করা হয়েছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকা রাজবাড়িতে, যা তাঁদের সম্পর্কের গভীরতাকে এক রাজকীয় মাত্রা দিয়েছে। রিনি মার্কিন মুলুকের স্থায়ী বাসিন্দা। সেই দেশে ১৭ বছর ধরে গবেষণা করছেন। সেই সূত্রেই পেয়েছেন নাগরিকত্ব। আট বছরের প্রেম দুজনের। এবার পাচ্ছে কাঙ্খিত পরিণতি।

