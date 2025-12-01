Edit Profile
    'একটা পথও মসৃণ নয়... ', নতুন চরিত্র কতটা চ্যালেঞ্জিং শিরিনের কাছে?

    Published on: Dec 01, 2025 8:23 PM IST
By Swati Das Banerjee

    Published on: Dec 01, 2025 8:23 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নতুন রূপে শুরু হয়েছে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’। ধারাবাহিকে অপর্ণার চরিত্রে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না দিতিপ্রিয়াকে। শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে ধারাবাহিক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অভিনেত্রী। দিতিপ্রিয়া সরে দাঁড়াতেই অনেকেই মনে করেছিলেন হয়তো ধারাবাহিকটি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তা নয়। নতুন অপর্ণা হয়ে ধারাবাহিকে এসেছেন শিরিন পাল।

    নতুন চরিত্র কতটা চ্যালেঞ্জিং শিরিনের কাছে?
    নতুন চরিত্র কতটা চ্যালেঞ্জিং শিরিনের কাছে?

    ধারাবাহিক শুরু হতেই সকলের আশীর্বাদ চেয়ে একটি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তিনি লেখেন, ‘মা বলেন পথ দুটো। জনপ্রিয় আর প্রিয়জন। তুমি কোনটা হবে তা তুমি ঠিক করবে। আমি জানি দুটোর একটাও পথ মসৃণ নয়। তবু, তবুও এক নতুনের পথে হাটা শুরু করেছি। জানি অনেকের হাত থাকবে মাথার উপর আশীর্বাদ করার জন্য তবুও বলছি পাশে থাকবেন।’

    এদিকে যে মানুষটির সাপোর্ট সব থেকে বেশি দরকার সেই জীতু কমল অভিনেত্রীর পাশে প্রথমেই দাঁড়িয়েছেন। শিরিনের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি লেখেন, ‘উৎসাহিত করতে যদি নাও পারেন দয়া করে নিরুৎসাহিত করবেন না। কাজ দেখে বিচার করবেন। আর আপনাকে কেউ যদি এমনি গালি দিতে বলেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ।’

    প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসে বারবার সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে এসেছে জীতু কমল এবং দিতিপ্রিয়ার মধ্যে চলা সমস্যার কথা। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম দিতিপ্রিয়া বেশকিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেন, যার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়ে আরও কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেছিলেন অভিনেতা।

    অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো ব্যাপারটা মিটে যাবে কিন্তু তা হয়নি। শেষে ব্যাপারটা এতটাই গুরুতর রূপ ধারণ করলে যে দিতিপ্রিয়া ধারাবাহিক ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। যদিও দর্শকদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ জীতু কমলকেই বেছে নিয়েছে নিজেদের ভালোবাসার মানুষ হিসেবে তাই নতুন নায়িকাকে নিয়ে ধারাবাহিক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অভিনেতা।

    এই শিরিন কিন্তু আরও একজন অভিনেত্রীর খুব কাছের একজন মানুষ এবং তিনি হলেন আরাত্রিকা মাইতি। একসঙ্গে স্কুল, নাচ, নাটক সবকিছুই করেছেন এই দুই অভিনেত্রী। এককথায় বলা ভালো একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিলেন তাঁরা। তাই আরাত্রিকা প্রিয় দিদিকে আগামী দিনের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন যেখানে তিনি জানিয়েছেন তাঁদের দুজনের সম্পর্কের গভীরতা কতটা।

