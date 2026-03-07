Edit Profile
    ‘ভুল করতে থাকতে হবে…’! প্রেমিক জিৎ সুন্দরের জন্মদিনে আদুরে বার্তা শিরিনের

    অপর্ণা হিসেবে শিরিন পাল যে শুধু দর্শকদের মন জয় করেছেন এমন নয়, লাইমলাইটে তাঁর প্রেমও। কম্পাস-খ্যাত জিৎ সুন্দরের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন ধারাবাহিকে পা রাখার আগে থেকেই।

    Published on: Mar 07, 2026 9:24 PM IST
    By Tulika Samadder
    চিরদিনই তুমি যে আমার দিয়ে খ্যাতির শীর্ষে অভিনেত্রী শিরিন পাল। যদিও ধারাবাহিকের প্রথম থেকে ছিলেন না তিনি। অপর্ণা হিসেবে দেখা যেত দিতিপ্রিয়া রায়কে। তবে মাঝপথে দিতিপ্রিয়া ধারাবাহিক ছাড়লে, সেই জায়গায় এন্ট্রি হয় শিরিনের। অপর্ণা হিসেবে তিনি যে শুধু দর্শকদের মন জয় করেছেন এমন নয়, সঙ্গে তাঁর আর চিরদিনই-র নায়ক জীতু কমলের কেমিস্ট্রিও কেড়েছে মন।

    প্রেমিক জিৎ সুন্দরের জন্মদিনে আদুরে বার্তা শিরিনের।
    প্রেমিক জিৎ সুন্দরের জন্মদিনে আদুরে বার্তা শিরিনের।

    তবে শিরিনের সঙ্গে লাইমলাইটে তাঁর প্রেমও। কম্পাস-খ্যাত জিৎ সুন্দরের সঙ্গে প্রেম শিরিনের ধারাবাহিকে পা রাখার আগে থেকেই। জিৎ আর শিরিন দুজনেই মঞ্চ-অভিনেতা। আর সেই থেকেই একে-অপরের সঙ্গে সখ্যতা, তারপর প্রেম। শনিবার ভালোবাসার মানুষটাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে তিনটি ছবি ভাগ করে নেন শিরিন। যেখানে তাঁকে দেখা গেল সাদা রঙের ঢাকাই, আর লাল রঙের ব্লাউজে। জিতের গায়ে জড়ানো কালো-ধূসর রঙের একটা চাদড়।

    প্রেমিকের সঙ্গে আদুরে ছবি তো দিলেনই, সঙ্গে ততধিক আদুরে একটি লেখা। লিখলেন, ‘'আমাদের তো নিখুঁত ভুল ছাড়া সবটাই ওলটপালট'… ভুল করতে থাকতে হবে, হিসেব রাখতে হবে ঠিক গুলোর। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে ফিরতে হবে আমাদের ৮x১০ এর ছোট্ট বাসায়। হলুদ আলোয় বসে সব ক্লান্তি গিলে নিয়ে পরেরদিন সকালের ব্রেকফাস্ট বানাতে হবে। ভালো থাকার স্বপ্ন দেখতে থাকতে হবে। ভালো থাকতে বন্ধু, ভালো থাকতে হবে।জন্মদিন ভালো হোক! আলো হোক! রঙিন হোক!’

    প্রসঙ্গত, শিরিন বহুদিন ধরেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। ক্যামেরার সামনে কাজও এটা প্রথম নয়। এর আগে তাঁকে দেখা গিয়েছে এসভিএফের সিরিজ ‘বীরাঙ্গনা’ এবং জি বাংলার সিরিজ ‘ফাঁদ’-এ। শিরিন চিরদিনই-তে আসার পর অবশ্য ধারাবাহিকের টিআরপি সেভাবে বাড়েনি। তবে তাঁর অভিনয়, বিশেষ করে জীতু কমলের সঙ্গে কেমিস্ট্রি বিশেষ ভাবে প্রশংসা পেয়েছে।

    কিছু হোয়াটসঅ্য়াপ ম্যাসেজ নিয়ে সমস্যা শুরু হয়েছিল দিতিপ্রিয়া আর জীতুর। ভুল বোঝাবুঝি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, দুজনে একসঙ্গে শট পর্যন্ত দিতেন না শেষের দিকে। ডামি ব্যাবহার করে চলছিল শট। এমনকী, জীতুকে ধারাবাহিক ছাড়তে বলেছে নির্মাতারা, এমন খবরও এসেছিল। তবে জীতু-বাহিনীর চাপে তা সম্ভব হয়নি। জীতু চলে গেলে তাঁরা ধারাবাহিক বয়কট করার ডাক দিয়েছিল। এরপর দিতিপ্রিয়াই মেগা ছাড়েন। আপাতত নির্বিঘ্নেই শ্যুট চলছে বলে খবর। কিন্তু টিআরপিতে আর সেভাবে জমিয়ে বসতে পারছে না। খবর রয়েছে, চ্যানেল বর্তমানে চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সময় বদলানোর কথা ভাবছে। রাতের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে এটিকে।

