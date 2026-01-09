Edit Profile
    ‘রেখা চাইলে অমিতাভ বচ্চন হতে পারেন’, অভিনেত্রী সম্পর্কে অদ্ভুত মন্তব্য শোভা দে'র

    রেখার চিরযৌবনা রহস্য এবং বচ্চন পরিবারের সাথে তাঁর সমীকরণ নিয়ে বিনোদন দুনিয়ায় চর্চা চিরকালীন। তবে শোভে দে-র এই নতুন পর্যবেক্ষণ সামাজিক মাধ্যমে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

    Published on: Jan 09, 2026 7:36 AM IST
    By Suman Roy
    বলিউড সুন্দরী রেখা এবং জয়া বচ্চনের ব্যক্তিত্বের তুলনা করে সম্প্রতি এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট কলামিস্ট ও লেখিকা শোভে দে। তাঁর মতে, রেখা চাইলে অনায়াসেই অমিতাভ বচ্চন হয়ে উঠতে পারেন। এমনকি পাপারাৎজিদের সাথে রেখার ব্যবহারের প্রশংসা করে তিনি জয়া বচ্চনকে এক হাত নিতেও ছাড়েননি।

    ‘রেখা চাইলে অমিতাভ বচ্চন হতে পারেন’, অভিনেত্রী সম্পর্কে অদ্ভুত মন্তব্য শোভা দে'র (IMDb)
    ‘রেখা চাইলে অমিতাভ বচ্চন হতে পারেন’— জয়ার সঙ্গে তুলনা টেনে বিস্ফোরক শোভে দে

    বলিউডের চিরকালীন রহস্যময়ী অভিনেত্রী রেখা এবং জয়া বচ্চনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বরাবরই দুই মেরুর কথা শোনা যায়। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে লেখিকা শোভে দে রেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রেখা যেভাবে নিজেকে ক্যামেরার সামনে মেলে ধরেন এবং পাপারাৎজিদের সামলান, তা সত্যিই শিক্ষণীয়।

    পাপারাৎজিদের সাথে ব্যবহার: রেখা বনাম জয়া

    শোভে দে-র মতে, যেখানে জয়া বচ্চন পাপারাৎজিদের দেখলেই বিরক্ত হন বা কঠোর ভাষায় কথা বলেন, সেখানে রেখা সবসময়ই হাসিমুখে তাঁদের আবদার মেটান। শোভে বলেন, "রেখাকে দেখতে আমি খুব ভালোবাসি। জয়া বচ্চনের মতো তিনি পাপারাৎজিদের এড়িয়ে চলেন না, বরং তাঁদের সাথে কথা বলেন, পোজ দেন। তাঁর প্রতিটি রিল বা ভিডিও আমার কাছে ভীষণ ইন্টারেস্টিং মনে হয়।"

    ‘রেখা অমিতাভ বচ্চন হতে পারেন’

    শোভে দে আরও একধাপ এগিয়ে বলেন যে, রেখার মধ্যে এমন এক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে তিনি চাইলে যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর কথায়, "রেখা যা চান, তাই হতে পারেন। তিনি যদি চান, তবে তিনি অমিতাভ বচ্চন হয়ে উঠতে পারেন। এমনকি লিঙ্গ পরিবর্তন করে অন্য কোনো চরিত্রে অভিনয় করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাঁর সেই দক্ষতা ও পরিশ্রম করার মানসিকতা রয়েছে।"

    রহস্য বনাম অতি-প্রকাশ (Mystique vs Exposure)

    তবে রেখার প্রশংসা করলেও শোভে দে একটি বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি মনে করেন, রেখার প্রধান শক্তি হলো তাঁর 'রহস্যময়ী' ইমেজ। কিন্তু বর্তমান সময়ে যেভাবে তিনি প্রায়শই ক্যামেরার সামনে আসছেন বা ওভার-এক্সপোজড হচ্ছেন, তাতে তাঁর সেই রহস্য ফিকে হয়ে যেতে পারে। লেখিকার মতে, গত ১০-১৫ বছরে রেখার হাতে তেমন কোনো বড় কাজ নেই যে তার ওপর ভিত্তি করে তিনি টিকে থাকবেন; তাঁর টিকি থাকার মূল চাবিকাঠিই হলো এই রহস্য।

    রেখা এবং জয়া বচ্চনের মধ্যকার এই বৈপরীত্য বিনোদন জগতের এক অমীমাংসিত অধ্যায়। শোভে দে-র এই মন্তব্য আবারও প্রমাণ করল যে, সাতের দশকের সেই ত্রিকোণ সম্পর্কের রেশ আজও মানুষের মনে ফিকে হয়নি। রেখার প্রতি সাধারণ মানুষের এই ভালোবাসা এবং জয়া বচ্চনের প্রতি পাপারাৎজিদের ক্ষোভ—দুই মিলিয়ে শোভে দে-র এই পর্যবেক্ষণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

