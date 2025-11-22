একের পর এক বিপদ! মাদক মামলায় ভাইয়ের নাম জড়ানোর পরেই গুরুতর আহত শ্রদ্ধা
২১ নভেম্বর জানা যায় শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকে নাকি মাদক মামলায় তলব করা হয়েছে। আগামী মাসেই হাজরা দিতে হবে তাঁকে। এর মধ্যেই আবার শুনতে পাওয়া গেল আরও একটি দুঃসংবাদ। শ্যুটিং ফ্লোরেই নাচতে গিয়ে আচমকা আঘাত পান শ্রদ্ধা কাপুর।
২৫০ কোটি টাকার মাদক মামলায় মুম্বই পুলিশের তলব আসার পরেই শ্রদ্ধা কাপুরের এই গুরুতর আহত চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে পরিবারের সকলের কপালে। কিন্তু কীভাবে হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটলো? জানা গিয়েছে, অভিনেত্রী এই মুহূর্তে মারাঠি লোকশিল্পী বিঠাবাই ভাউ মাঙ্গ নারায়ণ গাওকরের জীবনচিত্র নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।
ছবির নাম ঈধা। এই সিনেমায় একটি নাচের দৃশ্যে কোমর বন্ধনী খুলে যায়, ফলে আঙুলে চোট লাগে। বিখ্যাত লোকনৃত্য ‘লাবনী’ স্টাইলে নাচ করতে গিয়েই শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। আসলে এই নাচ করতে গিয়ে অতি দ্রুত গতিতে স্টেপ ফেলতে হয়। অন্যদিকে ভারী শাড়ি এবং গয়না পরে সবটা করতে বেগ পেতে হয় অভিনেত্রীকে।
এই মুহূর্তে বিথাবাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ১৫ কেজি ওজন বাড়িয়েছেন শ্রদ্ধা। অন্যদিকে এক পায়ে ভর দিয়ে নৃত্যশৈলী প্র্যাকটিস করছিলেন তিনি। অতিরিক্ত ওজন এবং নাচ সবকিছু নিয়ে ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে ঘটে যায় অঘটন। শ্রদ্ধার চোট লাগার ঘটনা ঘটায় সঙ্গে সঙ্গে শুটিং বন্ধ করে দেন পরিচালক লক্ষণ উতরেকর।
তবে অভিনেত্রী একেবারেই চান না পরিচালক এবং প্রযোজকদের কোনও ক্ষতি হোক তাই তিনি খুব সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি শুটিং করে ফিরে আসতে চান। ইতিমধ্যেই সিনেমার যত ক্লোজ শুট রয়েছে, সেইসব কাজ সেরে ফেলছেন অভিনেত্রী। সুস্থ হয়ে আবার বাকি দৃশ্যগুলি সারবেন তিনি।
ঈধা হল কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা এবং তামাশা শিল্পী বিঠাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকরের জীবনের উপর একটি বায়োপিক। শ্রদ্ধার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ভক্তরা তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
