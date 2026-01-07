‘কবে বিয়ে করবেন?’ ভক্তের প্রশ্ন শুনেই সোজাসাপ্টা জবাব শ্রদ্ধার
বেশ কয়েক মাস ধরেই রাহুল মোদীর সঙ্গে শ্রদ্ধা কাপুরের ভালোবাসার গুঞ্জন শোনা যায় সর্বত্র। কখনও একসঙ্গে খাবার খেতে দেখা যায় কখন আবার একসাথে বসে থাকতে দেখা যায় বিমানে। কিন্তু বিয়েটা কবে হবে? কবে তিনি বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন?
এতদিন বিয়ে নিয়ে কোন কথার উত্তর না দিলেও এবার এক নেটিজেনের প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি জবাব দিলেন তিনি। মঙ্গলবার শ্রদ্ধা নিজের গয়নার ব্র্যান্ডের প্রমোশনাল ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন। ভিডিওতে আগামী ভ্যালেন্টাইন্স ডের বিভিন্ন রকম গয়নার ডিজাইন দেখিয়েছিলেন তিনি।
তবে গয়নার থেকেও মানুষের বেশি উৎসাহ ছিল শ্রদ্ধার বিয়ে নিয়ে। প্রতিবারের মতো এবারেও এক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী শ্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বিয়ে কবে করবেন? নেটিজেনের প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি জবাব দিয়ে শ্রদ্ধা লেখেন, করব, অবশ্যই করবো।
শ্রদ্ধার এই তাৎক্ষণিক উত্তর সকলের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। শ্রদ্ধার কথার উত্তরে একজন লিখেছেন, কবে করবেন? কেউ আবার লিখেছেন, কাকে করবেন? সবাই শ্রদ্ধার বিয়ের ডেট জানার জন্য ভীষণভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কমেন্ট বক্সে।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের শুরুতে মুম্বইতে একটি ডিনার ডেটে শ্রদ্ধা এবং রাহুলকে একসঙ্গে দেখার পর তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে দুজনেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্পর্ক নিয়ে কিছু জানান নি কাউকে।
কিছুদিন আগেই শক্তি কাপুরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখা যায় শ্রদ্ধা কাপুরকে। হাসপাতালের বাইরে ছবি শিকারিদের দেখে ভীষণভাবে বিরক্ত হন শ্রদ্ধা। হাত নাড়িয়ে সকলকে থামতে বলেন তিনি। এইভাবে ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে ছবি তোলা একেবারেই পছন্দ করেন না শ্রদ্ধা সেটা বারবার আগেও জানিয়েছেন তিনি।