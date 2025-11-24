Edit Profile
    'টার্মিনেটরের মতো ঘুরছি…', পায়ে চোট পাওয়ার পর এখন কেমন আছেন শ্রদ্ধা?

    গত ২২শে নভেম্বর শ্রদ্ধা কাপুর তাঁর আসন্ন সিনেমা 'ঈধা'-র শুটিং সেটে আহত হয়েছেন। এবার অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি আপডেট দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর পেশিতে চিড় ধরেছে। তিনি তাঁর আসন্ন সিনেমা নিয়েও ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

    Published on: Nov 24, 2025 11:23 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ২২শে নভেম্বর শ্রদ্ধা কাপুর তাঁর আসন্ন সিনেমা 'ঈধা'-র শুটিং সেটে আহত হয়েছেন। এবার অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি আপডেট দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর পেশিতে চিড় ধরেছে। তিনি তাঁর আসন্ন সিনেমা নিয়েও ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

    পায়ে চোট পাওয়ার পর এখন কেমন আছেন শ্রদ্ধা?
    অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে একটি AMA (Ask Me Anything) সেশন আয়োজন করেছিলেন, যেখানে তিনি ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁর পায়ের আঘাতের বিষয়ে আপডেট জানতে চাওয়া হলে, শ্রদ্ধা তাঁর প্লাস্টার করা পায়ের একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেন, ‘টার্মিনেটরের মতো ঘুরছি। পেশিতে চিড় ধরেছে। ঠিক হয়ে যাবে। একটু বিশ্রাম নিতে হবে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠব।’

    শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যে তিনি ইতিমধ্যেই একটি সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন, কিন্তু যেহেতু এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তাই তিনি তা নিয়ে কথা বলতে পারেননি। তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি বর্তমানে তাঁর প্রেমিক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা রাহুল মোদির 'ঈধা' শিরোনামের সিনেমাটিতে কাজ করছেন।

    তিনি আরও বলেন, ‘এটি স্টার্ট-আপের দুনিয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি। এটি হাংরি সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। আমার জন্য এটি একটি নতুন ধরনের চরিত্র এবং এটি চ্যালেঞ্জিং। আমি এখন সচেতনভাবে এমন চরিত্রে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যেখানে আমাকে অভিনেতা হিসেবে চ্যালেঞ্জ করা হবে এবং আমি একটি সক্রিয় চরিত্রে অভিনয় করব। তাই আমি চিত্রনাট্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার পরেই সিনেমা নির্বাচন করছি এবং আমি কী ধরনের সিনেমা করতে চাই তা সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিচ্ছি।’

    একটি সূত্র মিড-ডে-কে জানিয়েছে যে অভিনেত্রী 'ঈধা' সিনেমার শুটিংয়ের সময় তাঁর পায়ে আঘাত পান। সিনেমায় একটি নাচের দৃশ্যে কোমর বন্ধনী খুলে যায়, ফলে আঙুলে চোট লাগে। বিখ্যাত লোকনৃত্য ‘লাবনী’ স্টাইলে নাচ করতে গিয়েই শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। আসলে এই নাচ করতে গিয়ে অতি দ্রুত গতিতে স্টেপ ফেলতে হয়। অন্যদিকে ভারী শাড়ি এবং গয়না পরে সবটা করতে বেগ পেতে হয় অভিনেত্রীকে।

    এই মুহূর্তে বিথাবাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ১৫ কেজি ওজন বাড়িয়েছেন শ্রদ্ধা। অন্যদিকে এক পায়ে ভর দিয়ে নৃত্যশৈলী প্র্যাকটিস করছিলেন তিনি। অতিরিক্ত ওজন এবং নাচ সবকিছু নিয়ে ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে ঘটে যায় অঘটন। শ্রদ্ধার চোট লাগার ঘটনা ঘটায় সঙ্গে সঙ্গে শুটিং বন্ধ করে দেন পরিচালক লক্ষণ উতরেকর।

