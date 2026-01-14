মোদী পরিবারের বউমা হচ্ছেন শ্রদ্ধা? তাঁদের বিয়ের আসর বসবে উদয়পুরে? মুখ খুললেন নায়িকার ভাই

মোদী পরিবারের বউমা হচ্ছেন শ্রদ্ধা? তাঁদের বিয়ের আসর বসবে উদয়পুরে? মুখ খুললেন নায়িকার ভাই
শ্রদ্ধা কাপুর বেশ কিছুদিন ধরেই রাহুল মোদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জনের জন্য খবরে ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই খবর ছড়িয়ে পড়ছে যে তিনি শীঘ্রই উদয়পুরে রাহুলের সঙ্গে বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন। যদিও শ্রদ্ধা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। অবশেষে নায়িকার ভাই এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন!
শ্রদ্ধা কাপুর বেশ কিছুদিন ধরেই রাহুল মোদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জনের জন্য খবরে ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই খবর ছড়িয়ে পড়ছে যে তিনি শীঘ্রই উদয়পুরে রাহুলের সঙ্গে বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন। যদিও শ্রদ্ধা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। অবশেষে নায়িকার ভাই এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন!
আসলে, একটি পোস্টে শ্রদ্ধার বিয়ের খবর শেয়ার করা হয়েছিল। ওই পোস্টে বলা হয়েছিল যে, শ্রদ্ধা বিয়ে করতে চলেছেন এবং তাঁর বিয়ের আসর বসবে উদয়পুরে। আর এবার শ্রদ্ধার ভাই সিদ্ধান্ত এই পোস্টে কমেন্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এটা আমার জন্যও বড় খবর।’ এই কমেন্টটির সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি মজার ইমোজিও দিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, শ্রদ্ধা এবং রাহুলের সম্পর্কের প্রথম গুঞ্জন সামনে আসে ২০২৪ সালে। তখন তাঁদের একসঙ্গে ডিনার ডেটে যেতে দেখা গিয়েছিল। তবে এই প্রসঙ্গে তাঁরা কখনওই কিছু খোলাখুলি আলোচনা বলেননি, তবে শ্রদ্ধা মাঝে মধ্যেই রাহুলকে নিয়ে নানা পোস্ট শেয়ার করে থাকেন।
কাজের সূত্রে, শ্রদ্ধাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ‘স্ত্রী ২’ ছবিতে। এই ছবিটি ২০২৪ সালে মুক্তি পায়। এরপর জানা গিয়েছে তাঁকে ইঠা ছবিতে দেখা যাবে। শোনা গিয়েছে যে, রণদীপ হুড়া এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তবে ছবিটির মুক্তির তারিখ সম্পর্কে কোনও আপডেট এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।