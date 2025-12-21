Edit Profile
    Shraddha Kapoor: এই নায়কের সাথে কফি ডেটে যেতে চান শ্রদ্ধা কাপুর! যেচে দিলেন প্রস্তাব,সাধপূরণ হবে?

    শ্রদ্ধার সঙ্গে কফির কাপে চুমুক দেওয়ার ইচ্ছে কেবিসি প্রতিযোগির। তাঁর হয়ে দরবার করতেই পালটা বিগ বি-র কাছে আদুরে আবদার করে বসলেন নায়িকা।

    Published on: Dec 21, 2025 7:44 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    এখনও আইবুড়ো নাম ঘোচাননি বলি সুন্দরী শ্রদ্ধা কাপুর। যদিও তাঁর প্রেমজীবন নিয়ে চর্চা কম নেই। তাঁর সঙ্গে কফির কাপে চুমুক দিতে চান হাজারো পুরুষ। তবে জানেন বলিউডের কোন নায়কের সঙ্গে কফি খেতে চান শ্রদ্ধা?

    এই নায়কের সাথে কফি ডেটে যেতে চান শ্রদ্ধা কাপুর! যেচে দিলেন প্রস্তাব,সাধপূরণ হবে? (AFP)
    আগ বাড়িয়ে নিজেই জানিয়েছেন মনের ইচ্ছের কথা। কৌন বনেগা ক্রোড়পতির এক প্রতিযোগী শোয়ের সাম্প্রতিক পর্বে অমিতাভ বচ্চনের কাছে নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। জানান, তিনি নাকি শ্রদ্ধা কাপুরের সবচেয়ে বড় ভক্ত, এবং নায়িকাকে কফি ডেটে নিয়ে যেতে চান। অমিতাভকে বলেন, ‘আমার মতো পাগল আর কোনও ভক্ত ওঁনার আর আছে বলে মনে হয় না। হয়ত ছোট মুখে বড় কথা শোনাবে, তবু বলছি- আমি শ্রদ্ধাজিকে একবার কফি ডেটে নিয়ে যেতে চাই’।

    অমিতাভ জানতে চান, অভিনেত্রীর বাবা কে তা তিনি জানেন কিনা! উত্তরে সেই যুবক বলেন, হ্যাঁ, তিনি জানেন শক্তি কাপুর, যিনি ক্রাইমমাস্টার গোগো নামে পরিচিত! অমিতাভ হাসলেন এবং তারপরে ক্যামেরার মুখোমুখি হন, শ্রদ্ধাকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যদি সত্যিই প্রোগ্রামটি দেখেন তবে তাঁর প্রস্তাবটি যেন নায়িকা বিবেচনা করেন। যদি কফি খাওয়ার ইচ্ছে হয়। ভক্ত হাসলেন এবং প্রবীণ অভিনেতাকে ধন্যবাদ জানান। এই ক্লিপটি সনি টিভির অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করা হয়েছে।

    ভিডিয়ো নজর এড়ায়নি শ্রদ্ধার। তিনি পালটা আবদার করে বসলেন অমিতাভের কাছে। নায়িক বলেন, ‘স্যার, যেহেতু আমি আপনার সবচেয়ে বড় ভক্ত, সবার আগে আপনি আমার সাথে কফি পান করতে হবে’। তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আপনি সবকিছুর মধ্য়ে আভিজাত্য যোগ করেন, সেটাকে মর্যাদাপূর্ণ করে তোলেন এবং সুন্দর করতে পারেন। বিশ্বের সেরা হোস্ট’।

    শ্রদ্ধার ইচ্ছেপ্রকাশ
    বলিউডের আশিকী গার্ল হিসাবেই খ্য়াতি লাভ করেন শ্রদ্ধা কাপুর। তবে অনেকেই জানেন না, শক্তি কাপুর কন্য়ার অভিনয় সফর শুরু ২০১০ সালে তিন পত্তি ছবির সঙ্গে। যেখানে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন শ্রদ্ধা। সেই থেকেই শাহেনশার করিশ্মায় মন্ত্রমুগ্ধ তিনি।

