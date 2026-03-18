    মোদী পরিবারের বউমা হবেন শ্রদ্ধা, রাহুলের সঙ্গে কবে বিয়ে? মুখ খুললেন নায়িকার মাসি

    সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তেজস্বিনী কোলহাপুরের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে শ্রদ্ধা কাপুর শিগগিরই রাহুল মোদীকে বিয়ে করতে চলেছেন, এই খবর কি সত্যি? কী জানালেন নায়িকার মাসি?

    Mar 18, 2026, 11:40:59 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর এবং ব্যবসায়ী রাহুল মোদীর সম্পর্কের খবর বিগত কয়েক মাস ধরে শিরোনামে। সম্প্রতি দুজনের বিয়ের গুঞ্জন জোরালো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার মাসি তেজস্বিনী কোলাপুরে একটি সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন।

    শ্রদ্ধা ও রাহুলের বিয়ে নিয়ে কী বললেন তেজস্বিনী কোলহাপুরে?
    কী বললেন শ্রদ্ধার মাসি?

    তেজস্বিনী বলেন, ‘সত্য়ি! আমি কিছু জানি না। আমার কোনো ধারণা নেই। এটা আমার জন্যও নতুন খবর।’ এরপর তিনি আরও বলেন, ‘তবে এটা সত্যিই সুন্দর অনুভূতি যে শ্রদ্ধা আমাদের পরিবারের নাম গর্বের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিবারে প্রতিটি সদস্যই এই উত্তরাধিকারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। পাদ্মিনী কোলহাপুরে প্রথম, যিনি এই পথ দেখিয়েছেন। তাঁর সময় আর বর্তমান সময়ের স্টারডম অবশ্য তুলনা করা যায় না। শ্রদ্ধা পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করে তা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এবং আমরা খুবই খুশি যে পরিবারের নাম এখন আরও উজ্জ্বলভাবে বহন করা হচ্ছে।’

    ভাইও অবাক: ‘এই খবর আমার জন্যও নতুন!’

    এই বছরের শুরুতে কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল যে, শ্রদ্ধা একটি রোমান্টিক ও ঐতিহ্যবাহী স্টাইলে বিয়ের পরিকল্পনা করছেন উদয়পুরে। তখনই শ্রদ্ধার ভাই সিদ্ধান্ত কাপুর ইনস্টাগ্রামে মন্তব্য করে বলেন, ‘😳😳😳 😂😂😂 এটা তো আমার জন্যও খবর!’

    শ্রদ্ধা কাপুর ও রাহুল মোদীর প্রেম

    শ্রদ্ধা ও রাহুল মোদীর প্রেমের গুঞ্জন তৈরি হয়, যখন তাঁরা ২০২৪ সালের শুরুর দিকে মুম্বইতে এক ডিনার ডেটে একসঙ্গে যান। যদিও তারা তাদের সম্পর্ককে প্রকাশ্যে নিশ্চিত করেননি, তবে আজকাল হামেশাই তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়। মাঝে মাঝে শ্রদ্ধা ইনস্টাগ্রামে রোমান্টিক ছবি শেয়ার করেন। মাঝে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন গুজব ছড়ায় যে, তাঁরা আলাদা হয়ে গিয়েছেন, তখন শ্রদ্ধা একটি ‘বড়া পাও ডেট’-এর ছবি পোস্ট করে সেই বিভ্রান্তি দূর করেন।

    পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায় শ্রদ্ধা-রাহুলকে

    শ্রদ্ধা-রাহুলের সঙ্গে আজকাল হামেশাই দেখা যায় তাঁদের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের। কখনও দেখা যায় ঈশান কিষাণকে তাঁদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। ভ্যাকেশন ছবিগুলিতে শ্রদ্ধা ও রাহুলকে কখনো সুইমিং পুলে, কখনো হোটেল, গাড়ির ভেতরে, আবার মিরর সেলফিতে দেখা যায়, যা তাঁদের মিষ্টি মুহূর্তের প্রতিফলন। শ্রদ্ধা ও রাহুলকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। দুজনে জুটিতে দর্শন করেছিলেন লালবাগ চা রাজা।

    কাজ নিয়ে ব্যস্ত শ্রদ্ধা

    শ্রদ্ধা সর্বশেষ অভিনয় করেছেন স্ত্রী ২-তে রাজকুমার রাওর সঙ্গে, যা ব্লকবাস্টার হয়েছে। এছাড়াও তিনি জুটোপিয়া ২-এর হিন্দি ভার্সনে জুডি হপসের কণ্ঠ দিয়েছেন।

    ভবিষ্যতে শ্রদ্ধা অভিনয় করবেন পাহাড়পাঙ্গিরা-য়, সুপারন্যাচারাল ড্রামা নাগিন, এবং স্ত্রী ৩ ও ভেড়িয়া ২-এ। এছাড়াও তিনি অভিনয় করবেন এথা-এ, যা মরাঠি লোকশিল্পী বিথাবাই নারায়ণগাঁওকর-এর জীবন কাহিনি তুলে ধরবে।

