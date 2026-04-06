    ‘এত মিষ্টি, তাও কী করে এত ধুরন্ধর…’! রণবীরকে নিয়ে মন্তব্য শ্রেয়ার, এমন কী করলেন?

    শ্রেয়া ও রণবীরের কিছু ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। বরাবরের মতো এবারেও বেশ মস্তিমুডেই পাওয়া যায় রণবীরকে! 'গজিনি' ছবির জন্য শ্রেয়ার গাওয়া 'লাট্টু' গানটিও অনুকরণ করে শোনান। এবং এটিকে নিজের 'গিল্টি প্লেজার' বলে অভিহিত করেন। শ্রেয়া ঘোষাল রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন রণবীরের গানে।

    Apr 6, 2026, 13:59:17 IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিং বর্তমানে তাঁর ‘ধুরান্ধর ২’ দিয়ে সাফল্যের শিখরে রয়েছেন। সম্প্রতি নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারের (এনএমএসিসি) তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে রণবীর আর গায়িকা শ্রেয়া ঘোষালের মিষ্টি মুহূর্ত বিশেষভাবে ভাইরাল। অনুষ্ঠান চলাকালীন তাঁদের আলাপচারিতার বেশ কিছু ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। বরাবরের মতো এবারেও বেশ মস্তিমুডেই পাওয়া যায় রণবীরকে! 'গজিনি' ছবির জন্য শ্রেয়ার গাওয়া 'লাট্টু' গানটিও অনুকরণ করে শোনান। এবং এটিকে নিজের 'গিল্টি প্লেজার' বলে অভিহিত করেন। শ্রেয়া ঘোষাল রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন রণবীরের গানে।

    শ্রেয়া ও রণবীর সিং।
    শ্রেয়া ও রণবীর সিং।

    রণবীর সিং এবং শ্রেয়া ঘোষালের কথোপকথন

    শ্রেয়া ঘোষালের ফ্যান পেজ থেকে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, তিনি এবং রণবীর সিং একটি অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। 'ধুরন্ধর' ছবির অভিনেতা শ্রেয়ার গাওয়া তাঁর প্রিয় গানটি নিয়ে কথা বলেন এবং বলেন, ‘এমন একটি গান আছে যা ওর গানের তালিকায় কখনও থাকে না, কিন্তু এটি আমার গিল্টি প্লেজার। আর প্রথমবার যখন আমি ওকে এই কথাটা বলি, ও বলে, 'জানো আমারও গানটা খুব ভালো লাগে।' এর উত্তরে গায়িকা বলেন, 'তুমি কী দিয়ে তৈরি? আর ওর তো প্রত্যেকটা গান মুখস্থ। আর সেটার নাচও। ও নাচের সব স্টেপ জানে'।’

    ভক্তরা যখন জানতে আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি কোন গানের কথা বলছেন, তখন অন্য একটি ভিডিয়োতে দেখা যায় তিনি শ্রেয়াকে অনুকরণ করে ‘গজিনি’ ছবির ‘লাট্টু’ গানটি গাইছেন। তাঁর এই পরিবেশনা দেখে সবাই হাসিতে ফেটে পড়েন! ভিডিওগুলো ভাইরাল হওয়ার পরপরই রণবীর পোস্টটিতে মন্তব্য করে লেখেন, ‘হাহাহাহাহাহ কুইন শ্রেয়াআআআ।’ এদিকে, শ্রেয়া রণবীরের প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, ‘@ranveersingh তুমি এত মিষ্টি অথচ পর্দায় এত ধুরন্ধর কী করে! এক দশক আগে প্রথমবার তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই তুমি আমার মন জয় করে নিয়েছ! সবসময় বিনয়ী, সবসময় আনন্দ ছড়িয়ে দাও!’

    যারা জানেন না, শ্রেয়া ঘোষালের গাওয়া 'লাট্টু' গানটি 'গজিনি' ছবির একটি অন্যতম জনপ্রিয় গান, যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আমির খান. জিয়া খান ও আসিন। গানটির চিত্রায়ন করা হয়েছে জিয়া খানের উপর।

    ধুরন্ধর ২-র সাফল্য

    এদিকে রণবীর সিং ‘ধুরান্ধর ২’-এর সাফল্যে ভাসছেন, যা বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে। আদিত্য ধর পরিচালিত এই স্পাই থ্রিলারটি দেশীয় বক্স অফিসে ১,০০০ কোটি টাকার ক্লাবে প্রবেশ করে একটি বড় মাইলফলক অতিক্রম করেছে। মুক্তির মাত্র ১৮ দিনের মধ্যে ছবিটি ভারতে ১,০১৩.৭৭ কোটি টাকা (নেট) সংগ্রহ করেছে, যা এই কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রথম বলিউড সিনেমা।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

