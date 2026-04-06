Shreya Ghoshal New Property: আকাশছোঁয়া দাম! মুম্বইয়ে মোটা টাকা দিয়ে বাড়ি কিনলেন শ্রেয়া ঘোষাল, কত খরচ পড়ল?

Shreya Ghoshal New Property: আকাশছোঁয়া দাম! মুম্বইয়ে মোটা টাকা দিয়ে বাড়ি কিনলেন শ্রেয়া ঘোষাল, কত খরচ পড়ল?
কিংবদন্তি গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল মুম্বইয়ে একটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন, এই বাড়ির দাম শুনে চোখ উঠবে কপালে। বর্তমানে দেশের পয়লা সারির গায়িকা এই বাঙালি কন্যে।
প্রখ্যাত প্লেব্যাক সিঙ্গার শ্রেয়া ঘোষাল মুম্বইয়ের ওরলি এলাকায় একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশনের নথি অনুযায়ী, তিনি এই ফ্ল্যাটটি তাঁর বাবা-মা শর্মিষ্ঠা ঘোষাল এবং বিশ্বজিৎ ঘোষাল-এর সঙ্গে যৌথভাবে ক্রয় করেছেন।
এই লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্টটির দাম প্রায় ২৯.৭০ কোটি টাকা। এটি অবস্থিত গোদরেজ ট্রিলজি প্রজেক্টে। এবং এর কার্পেট এরিয়া ২,৪৩০ বর্গফুট, মোট এলাকা প্রায় ২,৭৫০ বর্গফুট। এই সম্পত্তি কেনার জন্য ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে তিনি ১.৭৮ কোটি স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ৩০,০০০ রেজিস্ট্রেশন চার্জ দিয়েছেন। এছাড়া ফ্ল্যাটের সঙ্গে ৩টি গাড়ি পার্কিংয়ের স্পেসও রয়েছে।
সেলিব্রিটিদের নতুন পছন্দ ওরলি
সাউথ মুম্বই, লোয়ার পারেল ও বান্দ্রার পর এখন ওরলি ধীরে ধীরে বড় সেলিব্রিটি ও ব্যবসায়ীদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠছে। বান্দ্রা-ওরলি সি লিংক, অ্যানি বেসান্ত রোড এবং ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ থাকায় এই এলাকার গুরুত্ব বেড়েছে।
এখান থেকে নারিম্যান পয়েন্ট এবং বিকেসি-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্রে সহজে পৌঁছনো যায়। রিপোর্ট অনুযায়ী, ওরলির প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টের দাম এখন প্রতি বর্গফুট ১ লক্ষ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে, যা লোয়ার ম্যানহাটন-এর দামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। গত তিন বছরে এখানে ১০০ কোটির বেশি মূল্যের ২০টিরও বেশি বড় আবাসিক ডিল সম্পন্ন হয়েছে।
রেকর্ড দামে বিক্রি ডুপ্লেক্স
২০২৫ সালে এই এলাকায় দুটি ডুপ্লেক্স ৭০০ কোটিরও বেশি দামে বিক্রি হয়েছিল। ফলে ওরলি এখন একটি প্রিমিয়াম রেসিডেনশিয়াল ও কমার্শিয়াল হাব হিসেবে নিজের পরিচিতি আরও মজবুত করেছে। সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য, আধুনিক অবকাঠামো এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এটিকে উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
কেরিয়ারে ধারাবাহিক সাফল্য
কেরিয়ারের শুরুতে সারেগামাপা জিতে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেন শ্রেয়া ঘোষাল। ২০০২ সালে দেবদাস ছবির ‘বৈরি পিয়া’ গান দিয়ে বলিউডে তাঁর অভিষেক হয়। তাঁর বাবা বিশ্বজিৎ ঘোষাল একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং মা শর্মিষ্ঠা ঘোষাল সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। নিজের প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের জোরে আজ তিনি দেশের অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় গায়িকা। তাঁর নতুন এই বিলাসবহুল সম্পত্তি তাঁর ক্রমবর্ধমান সাফল্যেরই প্রমাণ।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।