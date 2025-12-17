Shreya Ghoshal: বাঙালি হলেও, বাংলায় থাকেননি শ্রেয়া! মুর্শিদাবাদের মেয়ে তিনি, কোন স্কুল-কলেজে করেছেন পড়াশোনা?

Shreya Ghoshal: বাঙালি হলেও, বাংলায় থাকেননি শ্রেয়া! মুর্শিদাবাদের মেয়ে তিনি, কোন স্কুল-কলেজে করেছেন পড়াশোনা?
মুর্শিদাবাদের মেয়ে তিনি। কিন্তু বাংলার বাইরেই তাঁর বড় হওয়া। কোন স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেন বাঙালির গর্ব শ্রেয়া ঘোষাল?
বাঙালির মনের মণিকোঠায় পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল। মা-বাবা দুজনেই বাঙালি। তবে শুনলে অবাক হবেন, সেভাবে কখনোই বাংলায় থাকা হয়নি শ্রেয়ার। এমনকী, কেরিয়ারের শুরুর দিকে বাংলা উচ্চারণ নিয়ে রীতিমতো হোঁচটও খেতেন। তাহলে কোথায় বড় হন তিনি? কোন স্কুল-কলেজে করেন পড়ালেখা?
১৯৮৪ সালের ১২ মার্চ জন্মান শ্রেয়া ঘোষাল। জন্মসূত্রে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের বাসিন্দা হলেও, বড় হয়েছেন রাজস্থানের কোটার নিকটবর্তী রাওয়াতভাতা শহরে। বাবা বিশ্বজিৎ ঘোষাল পারমাণবিক শক্তি নিগমে কাজ করতেন একজন তড়িত প্রকৌশলী হিসেবে। আর পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকতেন তিনি। রাজস্থানেই বড় হন শ্রেয়া ও তাঁর ভাই।
শ্রেয়া রাজস্থানের রাওয়াতভাতার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তবে তারপর বদলি হন বাবা। চলে আসেন মুম্বই। তারপর অণুশক্তি নগরে পরমাণু শক্তি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে (ATOMIC ENERGY CENTRAL SCHOOL) ভর্তি হন। এরপর সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবেন বলে, ভর্তি হয়েছিলেন পরমাণু শক্তি জুনিয়র কলেজে (Atomic Energy Junior collage) ভর্তি হন।
তবে এরপর সিদ্ধান্ত বদল শ্রেয়ার। জুনিয়র কলেজ ত্যাগ করেন এবং মুম্বইয়ের এসআইইএস কলেজ অব আর্টস, সায়েন্স অ্যান্ড কমার্সে ভর্তি হন ইংরেজি অনার্স নিয়ে।
চার বছর বয়স থেকেই শ্রেয়ার গানের তালিম নেওয়া শুরু। প্রাথমিকভাবে সংগীতশিক্ষা মায়ের কছে। এরপর ছয় বছর বয়সে তিনি হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেওয়া শুরু। ২০০০ সালে ষোল বছর বয়সে তিনি জিটিভির সারেগামাপা-তে শিশুদের বিশেষ পর্বে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হন।
এরপর দেবদাস সিনেমায় তার গান, যেমন বৈরি পিয়া, সিলসিলা ইয়ে চাহাত কা দিয়ে পৌঁছে যান জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তারপর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি কখনো। ২০টি ভাষায় ৩০০০ টিরও বেশি গান এবং হিন্দিতে ১১৫০ টিরও বেশি গান গেয়েছেন। বর্তমানে ভারতের পয়লা সারির গায়িকা হিসেবে অনেকেই এগিয়ে রাখেন শ্রেয়া ঘোষালকে।