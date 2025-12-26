Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shreya Ghoshal: বরফে গড়াগড়ি শ্রেয়া-পুত্রের, বরকে জড়িয়েও ছবি দিলেন গায়িকা! বড়দিনে গেলেন কোথায়

    একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন শ্রেয়া। বড়দিনে বর আর ছেলেকে নিয়ে গিয়েছেন ঘুরতে। কোথায় তাঁর গন্তব্য?

    Published on: Dec 26, 2025 2:59 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বড়দিনে বর আর ছেলে নিয়ে বরফের মাঝে ছুটি কাটাচ্ছেন শ্রেয়া ঘোষাল। বাঙালি এই গায়িকা গোটা দেশের মনুষের মন জয় করে নিয়েছেন সুরের জাদুতে। তাঁর যে কোনো কনসার্টে ভিড় নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হয় আয়োজকদের। সঙ্গে টিকিটের দামও থাকে চড়া। আর কোনো সিনেমায় শ্রেয়ার গান থাকা মানেই, তা সুপার-ডুপার হিট।

    সপরিবারে ছুটির মেজাজে শ্রেয়া ঘোষাল।
    সপরিবারে ছুটির মেজাজে শ্রেয়া ঘোষাল।

    একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন শ্রেয়া। প্রথম ছবিটিতে চারদিক ঢাকা বরফে। আর তার মাঝে শ্রেয়ার সেলফি। এরপর দেখা গেল স্নো ফলের একটি সেলফি ভিডিয়ো নিয়েছেন তিনি। পিছনে শিলাদিত্য আর দেবয়ানকে দেখা গেল বরফ নিয়ে খেলা করতে।

    আরও পড়ুন: সেরা তিনে থাকলেও, স্লট পেল না তারে ধরি ধরি মনে করি, টিআরপি টপার কে, পরশুরাম না পরিণীতা?

    কিউটের ডিব্বা দেবয়ানকে একটি ভিডিয়োতে দেখা গেল বরফের উপর শুয়ে পড়ে রীতিমতো হাত-পা ছুঁড়ছে। এরপর দেখা গেল তিনমূর্তিকে অকফ্রেমে, অর্থাৎ শ্রেয়া, শিলাদিত্য আর দেবয়ান। ছেলের সঙ্গে একটি সেলফিও দিয়েছেন শ্রেয়া। বরকে জড়িয়ে ছবিও রয়েছে এই পোস্টে।

    তা কোথায় ঘুরতে গিয়েছেন তিনি? ছবির ক্যাপশনেই খোলসা করলেন জায়গা। লেখা, ‘তোমাদের সবাইকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা!!! আল্পস থেকে ভালোবাসা পাঠালাম তোমাদেরকে।’

    আরও পড়ুন: অনুরাগের ছোঁয়া-র যাত্রা ৩ মাসেই শেষ, নতুন মেগায় ফিরছেন রাহুল মজুমদার, কোন চ্যানেলে?

    ২০১৫ সালে হিন্দু বাঙালি বিয়ের সব রীতিনীতি মেনে ছোটবেলার বন্ধু শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছেন শ্রেয়া ঘোষাল। প্রায় বছর দশেক প্রেম করার পর, দুজনে বাঁধেন গাঁটছড়া। পেশায় ইঞ্জিনিয়র হলেও, বেশ রোম্যান্টিক মেজাজের মানুষ শিলাদিত্য। এমনকী, প্রেমিকা শ্রেয়াকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন বেশ নাটকীয়ভাবে। শ্রেয়া এবং শিলাদিত্য এক বন্ধুর বিয়ের জন্য গোয়ায় গিয়েছিলেন। আর শ্রেয়া জানতেনও না, সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঠিক কী হতে চলেছে। জুমের চ্যাট শো ইয়ার মেরা সুপারস্টার ২-তে শ্রেয়া সেই বিশেষ দিনের স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, ‘আমার মনে আছে, আংটির বাক্সটা বের করার জন্য ও বলেছিল, 'কাঠবিড়ালি'। আমি বোকার মতো খুঁজছিলাম, 'কাঠবিড়ালি কোথায়'!’ আর শ্রেয়া যখন কাঠবিড়ালি খুঁজতে ব্যস্ত, ঠিক সেইসময়ই আংটি সামনে ধরেন শিলাদিত্য।

    এরপর ২০২১ সালের ২২ মে এক পুত্র সন্তানের জন্য দেন শ্রেয়া আর শিলাদিত্য। ছেলের নাম রেখেছেন তাঁরা দেবয়ান। ৪ বছরের খুদে মাঝেমাঝেই দেখা যায় মায়ের সঙ্গে।

    News/Entertainment/Shreya Ghoshal: বরফে গড়াগড়ি শ্রেয়া-পুত্রের, বরকে জড়িয়েও ছবি দিলেন গায়িকা! বড়দিনে গেলেন কোথায়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes