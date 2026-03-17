সত্যিকারের প্রেম না গসিপ? শ্রেয়া ঘোষাল আর সোনু নিগমের সম্পর্কের আসল সত্যি কী ছিল

সত্যিকারের প্রেম না গসিপ? শ্রেয়া ঘোষাল আর সোনু নিগমের সম্পর্কের আসল সত্যি কী ছিল
শোনা যায়, জনপ্রিয় গায়ক সোনু নিগমের সঙ্গে নাকি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে শ্রেয়ার। কতটা সত্যি আছে এর পিছনে? কী বলেছিলেন বাঙালি গায়িকা?
সংগীত জগতে অসামান্য সাফল্য পাওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও একসময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিলেন শ্রেয়া ঘোষাল। খুব অল্প বয়সে রিয়েলিটি শো জিতে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করার পর থেকেই, তাঁর কেরিয়ার দ্রুত গতিতে এগোতে থাকে। কিন্তু সেই সাফল্যের শুরুতেই ছড়িয়ে পড়ে এক বিতর্কিত গুঞ্জন।
শোনা যায়, জনপ্রিয় গায়ক সোনু নিগমের সঙ্গে নাকি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে শ্রেয়ার। সেই সময় সোনু নিগম ছিলেন প্রতিষ্ঠিত এবং বিবাহিত, ফলে এই খবর দ্রুতই চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। সংগীতমহলের অন্দর থেকে শুরু করে ভক্তদের মধ্যেও এই নিয়ে কৌতূহল বাড়তে থাকে।
তবে বাস্তব ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আসলে শুরু থেকেই এই গুঞ্জনকে গুরুত্ব দিতে চাননি দু’জনেই। একাধিকবার তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্ক শুধুই পেশাদার এবং গভীর শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের উপর ভিত্তি করে। বরং, শ্রেয়ার কাছে সোনু নিগম একজন গাইড ও মেন্টর— যিনি কেরিয়ারের শুরুতে তাঁকে পথ দেখিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন।
সময় যত গড়িয়েছে, ততই এই জল্পনা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। নিজের কাজ এবং প্রতিভার জোরে শ্রেয়া সংগীতের শীর্ষে নিজের জায়গা পাকাপাকি করে নিয়েছেন। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি স্থিরতা খুঁজে পেয়েছেন ছোটবেলার বন্ধু শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যাঁকে তিনি পরবর্তীতে বিয়ে করেন।
অভিনেত্রীর স্পষ্ট জবাব ছিল, তিনি কখনওই ভাবেননি গানের জগতের কাউকে জীবনসঙ্গী বানাবেন। বরং, নিজের পেশার বাইরের কাউকেই চেয়েছিলেন বিয়ের পাত্র হিসেবে। বর্তমানে শ্রেয়া ঘোষালের আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ ১৮০-১৮৫ কোটি টাকা। তবে বউয়ের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই শিলাদিত্য। শ্রেয়ার স্বামী কলার আইডি এবং স্প্যাম ব্লকিংয়ের জন্য শীর্ষস্থানীয় স্মার্টফোন অ্যাপ Truecaller-এর বেশ উঁচু পদে কর্মরত। ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে Truecaller for Business-এর গ্লোবাল হেড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুসারে, শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায় ব্যবসায়িক উন্নয়ন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, সফটওয়্যার প্ল্যানিং, অটোমেশন সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনে স্পেশালাইজেশন করেছেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন তিনি। এর আগে ক্লেভার ট্যাপে কাজ করতেন শিলাদিত্য। শ্রেয়ার বরের মোট সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে কোনো স্পষ্ট তথ্য দেওয়া মুশকিল। তবে তিনি কোটির কোম্পানি চালিয়ে যে বেশ মোটা টাকা আয় করেন, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।
সব মিলিয়ে, কেরিয়ারের শুরুতে ওঠা এই গুঞ্জন আজ শুধুই অতীত। বাস্তবে শ্রেয়া এবং সোনু নিগমের সম্পর্ক সবসময়ই ছিল সম্মান, সহযোগিতা এবং সংগীতের প্রতি ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে।