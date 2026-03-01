Shreya Ghoshal: বলিউড কাঁপাচ্ছেন বাঙালি শ্রেয়া! ‘তখন মাত্র ১৮ বছর বয়স…’, কী হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?

Shreya Ghoshal: বলিউড কাঁপাচ্ছেন বাঙালি শ্রেয়া! ‘তখন মাত্র ১৮ বছর বয়স…’, কী হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?
শ্রেয়া ঘোষাল স্মরণ করেছেন যে দেবদাসে অভিষেক, জাতীয় পুরস্কার জয়ের পরেও, কীভাবে তাঁকে সঠিক সুযোগের জন্য লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল।
জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল মাত্র ১৬ বছর বয়সে সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত দেবদাস দিয়ে বলিউডের প্লে ব্যাকের দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেন। সম্প্রতি এবিপি নেটওয়ার্কের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, কীভাবে দ্বিতীয় গানটি পেতে তাঁকে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং সঙ্গে জানান যে, তিনি সেই সময় ‘জাদু হ্যায় নশা হ্যায়’ গানটির জন্য তিনি নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করেছিলেন।
‘দেবদাস একটা দুর্দান্ত লঞ্চপ্যাড ছিলেন। আপনি যখন শাহরুখ খান এবং মাধুরী দীক্ষিতের মতো তারকাদের নিয়ে কোনও ছবিতে গান করেন, তখন আপনার শুরুটা খুব শক্তিশালী হয়। তবে আমার পরবর্তী গানটি পেতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। এমন নয় যে আমি প্রতিদিন সবাইকে কাজের জন্য ফোন করতাম। আমি সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আমি বিশ্বাস করি সংগীতের প্রতিটি টুকরো সঠিক কাস্টিংয়ের প্রাপ্য, এবং যদি এটি সঠিক সময়ে না ঘটে তবে এটি জাদু তৈরি করে না।’, বলেন শ্রেয়া।
বিপাশা বসু-র জিসমের জন্য মিসফিট হওয়া প্রসঙ্গে শ্রেয়া বলেন, ‘আমার মনে হয়েছিল যে আমি বিপাশা বসুর জন্য অনুপযুক্ত, তবে এটি সুরকার এম এম কিরাভানির খুব সাহসী পছন্দ ছিল, যিনি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। তিনি বলেন, তিনি ঠিক সেই কণ্ঠস্বর চান। আমি মনে করি না যে আমি অতটা সংবেদনশীল হতে আদৌ পেরেছি। কারণ আমার গলায় ওটা সহজভাবে আসেনি। আমার বয়সও ছিল কম, মাত্র ১৮ বছর। আমি ঠিকঠাক ডেলিভারি করতে পারিনি। আমি শুধু ভাবছিলাম আমার জায়গায় আশাজি থাকলে তিনি কী করতেন, আর সেভাবেই গানটি গেয়েছিলাম।’
২০০৩ সালের চলচ্চিত্র জিসমের একটি গান ছিল জাদু হ্যায় নাশা হ্যায়, যাতে বিপাশা বসু এবং জন আব্রাহাম অভিনয় করেছিলেন। নীলেশ মিশ্রের গানের কথা এবং এম এম কিরাভানির সুরে গানটি একটি চার্টবাস্টার হয়ে ওঠে এবং শ্রোতাদের কাছে এখনও অতটাই আকর্যণীয়।
শ্রেয়া বর্তমানে বাদশা এবং বিশাল দাদলানির পাশাপাশি ইন্ডিয়ান আইডল (সিজন 17) এর বিচারক। শোটি অক্টোবর ২০২৫-এ প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং সম্প্রতি অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অনিল কাপুর, যিনি তার আসন্ন চলচ্চিত্র সুবেদার প্রচারের জন্য হাজির হয়েছিলেন, যা ৫ মার্চ প্রাইম ভিডিয়োতে মুক্তি পেতে চলেছে।
অরিজিৎ সিং ও মাস্টার মণি ধরমকোটের সঙ্গে সলমন খানের 'ব্যাটেল অব গালওয়ান' ছবির জন্য 'মাত্রুভূমি' গানটি গেয়েছেন শ্রেয়া। গত বছরের নভেম্বরে, তিনি তার বিশ্বব্যাপী কনসার্ট সিরিজ, দ্য আনস্টপেবল ট্যুর ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে তিনি ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হংকং, আবুধাবি এবং যুক্তরাজ্যে পারফর্ম করবেন। শোগুলির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।