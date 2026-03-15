Shryea Ghoshal: নেই রক্তের সম্পর্ক! তাঁকে দেখেই পায়ে লুটিয়ে পড়লেন শ্রেয়া ঘোষাল, ছলছল চোখ, কে ইনি?

তিনি আজ বিশ্ববন্দিত গায়িকা, তাঁর কণ্ঠের জাদুতে মুগ্ধ সারা বিশ্ব। কিন্তু সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও নিজের শিকড়কে ভোলেননি শ্রেয়া ঘোষাল। সম্প্রতি গানের রিয়্যালিটি শো ‘ইন্ডিয়ান আইডল’-এর মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন শ্রেয়ার প্রথম জীবনের সংগীত গুরু মহেশচন্দ্র শর্মা। আর গুরুকে সামনে পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন শ্রেয়া।
স্মৃতির সরণি বেয়ে রাজস্থান:
পুরানো দিনের কথা মনে করে শ্রেয়া বলেন, ‘সেই ছোটবেলায় রাজস্থানের তপ্ত গরম আর জঙ্গল পেরিয়ে দু-ঘণ্টা বাসে করে আপনার বাড়িতে পৌঁছাতে হত। অত লম্বা ক্লান্তিকর সফরের পর যখন দূরে আপনার বাড়িটা দেখতে পেতাম, মনে হত যেন কোনো মন্দিরে পৌঁছেছি।’ শ্রেয়ার এই কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সংগীত শিক্ষার পেছনের কঠোর সাধনা। এদিন আদিত্য নারায়ণ একটি চিঠিও পাঠ করেন। যে চিঠি নিজের গুরুকে মুম্বই আসবার পর লিখেছিলেন শ্রেয়া। সঙ্গীতে কেরিয়ার গড়তেই বাবার হাত ধরে রাজস্থান থেকে মায়ানগরী এসেছিলেন কিশোরী শ্রেয়া।
গুরুর গর্ব ও অমূল্য উপহার:
শিষ্যর সাফল্যে গর্বিত মহেশচন্দ্র শর্মা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘সাধারণত লোকে গুরুর নামে শিষ্যকে চেনে, কিন্তু আমি আজ গর্বিত যে লোকে আমাকে শ্রেয়া ঘোষালের গুরু হিসেবে চেনে।’ প্রিয় ছাত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ— সারা জীবনের অর্জিত পুঁজি, নিজের ‘বন্দিশ’ লেখা খাতাটি শ্রেয়ার হাতে তুলে দেন। গুরুর এই আশীর্বাদ পেয়ে চোখের জল আর ধরে রাখতে পারেননি গায়িকা।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম গায়িকার:
এমন উপহার সবার সামনে মঞ্চেই গুরুর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন শ্রেয়া। আজ যখন অহংকার অনেককেই গ্রাস করে, তখন শ্রেয়া প্রমাণ করে দিলেন যে প্রকৃত শিল্পী হওয়ার আগে একজন আদর্শ মানুষ হওয়া কতটা জরুরি। গুরুর অনুরোধে মঞ্চে খালি গলায় ‘বৈরি পিয়া’ গানটিও গেয়ে শোনান শ্রেয়া।
