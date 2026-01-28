‘আরও উঁচুতে ওড়ার সময় এটা…’! প্লে ব্যাক থেকে অবসর অরিজিতের, শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট শ্রেয়ার

‘আরও উঁচুতে ওড়ার সময় এটা…’! প্লে ব্যাক থেকে অবসর অরিজিতের, শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট শ্রেয়ার
একটু হটকে শ্রেয়া, অরিজিতকে দিলেন, আকাশের আরও উঁচুতে ওড়ার শুভেচ্ছাবার্তা। জানালেন গায়কের কাছ থেকে নতুন কিছু পেতে তিনি কতটা উত্তেজিত।
মঙ্গলবার অরিজিৎ সিং আচমকাই ঘোষণা করেন যে, তিনি আর প্লে ব্যাক করবেন না। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন, ‘সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আজ জানাচ্ছি যে, প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আমি আর কোনো নতুন কাজ গ্রহণ করব না। আমি এখানেই শেষ করছি। এটা ছিল এক অসাধারণ সফর।’
তারপর থেকে রীতিমতো শোকাহত তাঁর ভক্তরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট সেলেবদেরও। তবে একটু হটকে শ্রেয়া, অরিজিতকে দিলেন, আকাশের আরও উঁচুতে ওড়ার শুভেচ্ছাবার্তা।
শ্রেয়া তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, ‘এটা অরিজিতের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আর আমি ভীষণভাবে উত্তেজিত শুনতে, উপভোগ করতে কোন নিদারুণ উপহার ও দেয় আমাদের। আমি কোনোভাবেই এটাকে একটা যুগের সমাপ্তি বলতে রাজি নই। এই মানের একজন শিল্পীকে কখনোই প্রচলিত পদ্ধতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না বা কোনও বিশেষ সূত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এখন সময় আরও উঁচুতে ওড়ার অরিজিৎ।’
নিজের ব্যক্তিগত এক্স হ্য়ান্ডেলে অরিজিৎ ইতিমধ্যেই প্লে ব্যাক থেকে অবসর নেওয়ার কারণ লিখেছেন। জানিয়েছেন যে, এই সিদ্ধান্ত তিনি হুট করে নেননি। দীর্ঘদিন ধরেই প্লে-ব্যাক থেকে বিরতি নেওয়ার কথা ভাবছিলেন।
অরিজিৎ এটাও জানান যে, তিনি খুব দ্রুত একঘেয়েমিতে ভোগেন। তাই এবার অন্য কিছু করতে চান। গায়কের কথায়, ‘আমি বোর হয়ে গিয়েছি। বেঁচে থাকার জন্য আমাকে অন্য ধরনের সঙ্গীত নিয়ে কাজ করতে হবে।’ সঙ্গে নতুনদের সুযোগ করে দেওয়ার কথাও অরিজিতের সেই পোস্টে।
আপাতত সলমন খানের ব্যাটেল অফ গলওয়ান সিনেমার জন্য শেষ প্লে ব্যাক অরিজিৎ সিং-এর বলে খবর। যার ঝলক ইতিমধ্যেই ভাগ করে নিয়েছেন দাবাং খান। গায়কের ভক্তরা যদিও চাইছেন, নিজের সিদ্ধান্ত থেকে যেন সড়ে দাঁড়ান তিনি। এখন দেখার, কোন নতুন উপহার তিনি দেন ভক্তদের। কোন নতুন মাধ্যমে, নতুন ভাবে দেন ধরা।