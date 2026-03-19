    'তোর সঙ্গে আলাপ না হলে বুঝতাম না...', কোন সহ অভিনেতার মধ্যে ‘দাদা’কে খুঁজে পেলেন শ্রুতি?

    অনেকেই মনে করেন ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ বন্ধু হয় না। কিন্তু অনেক সময় আবার এমন অনেক বন্ধুত্বের কথা সামনে উঠে আসে, যা আমরণ ফিকে হয় না। বহুদিন একসঙ্গে কাজ করতে করতে সহশিল্পীদের সঙ্গে তৈরি হয়ে যায়।

    Mar 19, 2026, 22:54:35 IST
    By Swati Das Banerjee
    অনেকেই মনে করেন ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ বন্ধু হয় না। কিন্তু অনেক সময় আবার এমন অনেক বন্ধুত্বের কথা সামনে উঠে আসে, যা আমরণ ফিকে হয় না। বহুদিন একসঙ্গে কাজ করতে করতে সহশিল্পীদের সঙ্গে তৈরি হয়ে যায় পারিবারিক সম্পর্ক। ঠিক যেমন সহ অভিনেতা স্বর্ণদীপ্ত ঘোষের সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে অভিনেত্রী শ্রুতি দাসের।

    কোন সহঅভিনেতার মধ্যে ‘দাদা’কে খুঁজে পেলেন শ্রুতি?
    কোন সহঅভিনেতার মধ্যে 'দাদা'কে খুঁজে পেলেন শ্রুতি?

    শ্রুতি, যিনি এই সময় ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকে নিশা চরিত্রে অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন। ওই একই ধারাবাহিকে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় স্বর্ণদীপ্ত ঘোষকে। টেলিভিশনের পর্দায় এই দুই চরিত্র একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক ভীষণ মধুর।

    শ্রুতির সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে স্বর্ণদীপ্ত লিখেছিলেন, ‘অনস্ক্রিন শত্রু হলেও অফস্ক্রিন ভাই বোন। এইভাবেই থেকে যাস। আরও অনেক বেশি সাফল্য অপেক্ষা করছে তোর জন্য। ছোট্ট শ্রুতি, পুচকি শ্রুতি।’

    স্বর্ণদীপ্তর পোস্ট নিজের ওয়ালে পুনরায় পোস্ট করে শ্রুতি লেখেন, ‘তোর সঙ্গে আলাপ না হলে বুঝতাম না নিজের ভাই, বোন, দাদা, দিদিদের থেকে দূরে থাকার কষ্ট ইন্ডাস্ট্রির কেউ মেটাতে পারে। তুই না থাকলে বুঝতাম না সবার কাছে ম্যাচিউরড এবং কাঠখোট্টা মেয়েটার ভেতরের শিশুটা বাবা, মা, বরের পর কোনও এক দাদার হাত ধরে বেরিয়ে আসতে পারে। যাই হয়ে যাক তুই আমার দাদা হয়েই থাকিস।’

    আরও পড়ুন: কাজের ফাঁকেই চলছে ড্যাডি টাইম! নডিকে নিয়ে শ্যুটিং ফ্লোরে এলেন পরম, জোরকদমে চলছে কাজও

    প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তা নিরিখে ‘জোয়ার ভাটা’ বেশ প্রথম দিকেই জায়গা করে দিয়েছে। ধারাবাহিকে শ্রুতিকে একেবারে অন্যরকম একটা চরিত্রে দেখতে পেয়েছেন দর্শকরা। শ্রুতি ছাড়াও আরাত্রিকার অভিনয়ও প্রশংসিত হয়েছে বারবার।

