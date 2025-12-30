Edit Profile
    Shruti Das: ‘ওজন বেড়ে গেছে…', দৌড়ের দৃশ্য নিয়ে কটাক্ষ,পা নিয়ে ভয়ঙ্কর সত্যি সামনে আনল শ্রুতি

    Shruti Das: ‘শারীরিক ভাবে আমি অনেক কিছুই দাঁতে দাঁত চেপে করি’, পা-এ ব্যালেন্স নেই! কোন রোগে ভুগছেন শ্রুতি? 

    Published on: Dec 30, 2025 12:04 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ছোটপর্দার অন্যতম ঠোঁটকাটা নায়িকা শ্রুতি দাস। ট্রোলারদের যোগ্য জবাব দিতে কোনওদিনই পিছপা হন না নায়িকা। বর্তমানে জি বাংলার জোয়ার ভাটা ধারাবাহিকে দর্শক দেখছে তাঁকে। দুই বোনের গল্পে শুরু থেকেই তাঁকে পার্শ্ব অভিনেত্রীর তকমা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অনেকে, প্রতিবারই শ্রুতি সাফ জানিয়েছেন তিনি এই সিরিয়ালের দ্বিতীয় নায়িকা নন।

    ‘ওজন বেড়ে গেছে…', দৌড়ের দৃশ্য নিয়ে কটাক্ষ নিশাকে, পায়ের সমস্য়ায় ভুগছেন শ্রুতি
    'ওজন বেড়ে গেছে…', দৌড়ের দৃশ্য নিয়ে কটাক্ষ নিশাকে, পায়ের সমস্য়ায় ভুগছেন শ্রুতি

    বর্তমানে টেলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত মেগা আরাত্রিকা মাইতি ও শ্রুতি দাসের এই সিরিয়াল। সদ্য গল্পে এন্ট্রি নিয়েছে নিশার নায়ক ফাহিম মির্জা। চোর-পুলিশের রেষারেষিতে জমে উঠেছে সিরিয়াল। সদ্য গল্পের একটি ট্র্যাকে বুড়ির ছদ্মবেশে দর্শক দেখেছে শ্রুতিকে। সেখানেই পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে দৌড়ানোর একটি দৃশ্য ছিল। শ্রুতিকে দৌড়াতে দেখে অনেকেই ভ্রু কুঁচকেছেন। কেউ বলছেন, এ কেমন দৌড়! কেউ কচ্ছপের সাথে তুলনা টেনেছেন। কারুর মতে, নায়িকার ওজন বেড়ে গিয়েছ।

    সোশ্য়াল মিডিয়ায় বেজায় অ্যাক্টিভ নায়িকার নজর এড়ায়নি এই সকল কটাক্ষ। তিনি কড়া জবাব দিলেন ট্রোলারদের। ভয়ঙ্কর সত্যি সামনে আনলেন অভিনেত্রী। তিনি মঙ্গলবার ফেসবুকের দেওয়ালে ‘ক্ল্যারিফিকেশন’ দিলেন। পর্দার নিশা লেখেন,'জীবনে কখনও কাউকে কোনোদিন ক্ল্যারিফিকেশন দিইনি। কিন্তু জোয়ার ভাটা নিয়ে সবাই এতো অবসেসড্ যে, এমন একটি বিষয় যেটা অনেকেই জানেন না, বছর শেষে তাদের প্রথম বার একটু জানিয়ে যাই। ২০১৮ সালে কাটোয়ায় হওয়া একটি বাইক দুর্ঘটনায় আমার বাঁ পা টি এমন হয়ে যায়।'

    শ্রুতির সফট টিস্যু ইনজুরি অথবা হেমাটোমার সমস্যা রয়েছে। তিনি আরও বলেন,'দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলেছে। এখনও মাঝে মাঝে ফিজিওথেরাপি চলে। এটা সম্পূর্ণ কিওর হওয়ার নয়। সে যাই হোক, নিশাকে সবাই এতো ভালোবাসেন তাই তার দৌড়ানোটাও তারা পারফেক্ট চান, কিন্তু সরি, এটা আমার হাতে নেই, আমার বাঁ পায়ে ব্যালেন্স এর অভাব, কোমরের L4 L5 এর মাঝে গ্যাপ বিভিন্ন কারণে আমি অভিনয় সাবলীল ভাবে করার চেষ্টা করলেও শারীরিক ভাবে আমি অনেক কিছুই দাঁতে দাঁত চেপে করি। যেগুলো আমার করা বারণ। পা বেঁকে যাওয়া,শিরায় টান,পা ফুলে যাওয়া, নীল হয়ে যাওয়া। এগুলো আমার কাছে জলভাত। বিশেষত শীতকালে।'

    সবশেষে তিনি লেখেন,'অনেকের অনেক মন্তব্য দেখছি আমার ভাইরাল হওয়া একটি বুড়ি সাজের দৌড় দেখে। এ কেমন দৌড়! নায়িকার ওজন বেড়ে গেছে তাই দৌড়তে পারেনা! কচ্ছপের মতো দৌড়ায়! এই সেই। আজ ও হয়তো এই অজানা কাহিনী আমি জানাতাম না। কারণ ২০১৮ আমায় অনেক ভাবে শেষ করেছে, যার মাশুল রোজ গুনি, কিন্তু আজ যারা নিশাকে নিয়ে কন্সার্ন্ড তাদের শ্রুতিকে চেনা অত্যাবশ্যক বলে আমি মনে করি। সবাই সুস্থ থাকবেন।'

    অনুরাগীরা পাশে দাঁড়িয়েছেন নায়িকার। কেউ বললেন, ‘কারো কথায় কান দিও না, নিজের শরীরে যতটা পারবে করে যাও’। কেউ লিখলেন, ‘তুমি লম্বা রেসের ঘোড়া, সুস্থ থাকো’।

