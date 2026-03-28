Shruti-Swarnendu: ‘হ্যাঁ, উনি এভাবেই…’! ছবি তুলে গোপনে পোস্ট, শ্রুতিকে এরকমই আগলে রাখে স্বর্ণেন্দু
২০২৩ সালের ৯ জুলাই আইনি বিয়ে করেছেন শ্রুতি-স্বর্ণেন্দু। এভাবেই নায়িকা বউকে আগলে রাখেন পরিচালকমশাই। গোপনে ছবি তুলে পোস্ট জোয়ার ভাঁটার নিশা-র।
ভালোবাসার মানুষটা যদি আদর-যত্নে মুড়িয়ে রাখে, তাহলে তা নিয়ে একটু দেখনদারি তো করা যেতেই পারে! স্বামীর সঙ্গে একটি মিষ্টি মুহূর্ত তুলে ধরলেন অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। অর্থাৎ জোয়ার ভাঁটার নিশা। অভিনেত্রী হিসেবে এমনিতেই নিজেকে বারবার ভেঙেচুড়ে নিয়েছেন। তবে মানুষ হিসেবেও শ্রুতির ভক্ত সংখ্যা নেহাত কম নয়। আর বলাই বাহুল্য, স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের সঙ্গের সেই ছবিটি তাই ভরে গেল লাইক আর কমেন্টে।
কী পোস্ট করলেন শ্রুতি?
একটি ছবি শেয়ার করে নিযেছেন। যেখানে দেখা গেল ব্রেসলেট পরা একটি মেয়ের হাত। আর সেটি ধরে আছে এক পুরুষ। কারোরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে মানুষ দুটি কে, বুঝতে সমস্যা হয় না। স্পষ্ট করলেন শ্রুতিই। ক্যাপশনে লেখা, ‘মা,বাবা আর তোমার কাছে এরকম ছোট্ট হয়েই থাকতে চাই @স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার’।
সঙ্গে অভিনেত্রী আরও জানালেন যে, ‘হ্যাঁ, উনি ঠিক এভাবেই আমার হাত ধরে রাস্তায় ঘোরেন’! সঙ্গে লিখে দিয়েছেন, ছবিটা লুকিয়ে তোলা! শ্রুতির এই পোস্টে ভালোবাসায় ভরালেন তাঁর অনুরাগীরা।
স্বর্ণেন্দু ও শ্রুতির সম্পর্ক
শ্রুতির প্রথম মেগা ছিল ‘ত্রিনয়নী’। আর সেই ধারাবাহিকের পরিচালক ছিলেন স্বর্ণেন্দু। আর সেই মেগাতে কাজ করতে করতেই একে-অপরের প্রেমে পড়েন। একটা সময় স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে বয়সের ফারাক নিয়ে কম ট্রোল হননি। এমনকী, নেটপাড়ার অনেকেই ট্রোল করেছিল, কাজ পেতে ১৪ বছরের বড়, ‘বাবার বয়সী’ পরিচালকের সঙ্গে প্রেম।
গোপনেই করে ফেলেন রেজিস্ট্রি
তবে সকলকে চমকে দিয়ে খানিক গোপনেই ২০২৩ সালের ৯ জুলাই আইনি বিয়ে করেছেন তাঁরা।দীর্ঘদিনের প্রেমের পর পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে চুপিসারে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে ফেলেন। সঙ্গে মালাবদল আর প্রেমিকার সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে দেন স্বর্ণেন্দু।
কাজের জায়গাতেও এসেছে সাফল্য
মফসসলের মেয়ে হয়েও, টলিউডে নিজের পায়ের তলার মাটি বেশ পোক্ট করে ফেলেছেন অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। এমনকী কলকাতা শহরে নিজের ফ্ল্যাটও কিনেছেন। যেখানে থাকেন অভিনেত্রীর মা-বাবা। আর ওই একই ফ্ল্যাটের উপরের তলায় তাঁর আর স্বর্ণেন্দুর সংসার।
কাজের জগতেও পেয়েছেন সাফল্য। রাঙা বউ, দেশের মাটি-র মতো ধারাবাহিকে কাজ করেছেন শ্রুতি। বড় পর্দাতেও তাঁর অভিষেক ঘটেছে, আমার বস ছবি দিয়ে। আপাতত তাঁকে দেখা যাচ্ছে জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিকে। নিশা হিসেবে দর্শক মনে ছাপ ফেলেছেন। টিআরপি-তেও খুব ভালো ফল করছে সিরিয়ালখানা। এই ধারাবাহিকে শ্রুতির সঙ্গে আরও রয়েছেন আরাত্রিকা মাইতি ও অভিষেক বীর শর্মা।
