Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shruti-Swarnendu: ‘হ‍্যাঁ, উনি এভাবেই…’! ছবি তুলে গোপনে পোস্ট, শ্রুতিকে এরকমই আগলে রাখে স্বর্ণেন্দু

    ২০২৩ সালের ৯ জুলাই আইনি বিয়ে করেছেন শ্রুতি-স্বর্ণেন্দু। এভাবেই নায়িকা বউকে আগলে রাখেন পরিচালকমশাই। গোপনে ছবি তুলে পোস্ট জোয়ার ভাঁটার নিশা-র। 

    Mar 28, 2026, 09:00:27 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভালোবাসার মানুষটা যদি আদর-যত্নে মুড়িয়ে রাখে, তাহলে তা নিয়ে একটু দেখনদারি তো করা যেতেই পারে! স্বামীর সঙ্গে একটি মিষ্টি মুহূর্ত তুলে ধরলেন অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। অর্থাৎ জোয়ার ভাঁটার নিশা। অভিনেত্রী হিসেবে এমনিতেই নিজেকে বারবার ভেঙেচুড়ে নিয়েছেন। তবে মানুষ হিসেবেও শ্রুতির ভক্ত সংখ্যা নেহাত কম নয়। আর বলাই বাহুল্য, স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের সঙ্গের সেই ছবিটি তাই ভরে গেল লাইক আর কমেন্টে।

    আদুরে শ্রুতি ও স্বর্ণেন্দু।
    আদুরে শ্রুতি ও স্বর্ণেন্দু।

    কী পোস্ট করলেন শ্রুতি?

    একটি ছবি শেয়ার করে নিযেছেন। যেখানে দেখা গেল ব্রেসলেট পরা একটি মেয়ের হাত। আর সেটি ধরে আছে এক পুরুষ। কারোরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে মানুষ দুটি কে, বুঝতে সমস্যা হয় না। স্পষ্ট করলেন শ্রুতিই। ক্যাপশনে লেখা, ‘মা,বাবা আর তোমার কাছে এরকম ছোট্ট হয়েই থাকতে চাই @স্বর্ণেন্দু সমাদ্দার’।

    সঙ্গে অভিনেত্রী আরও জানালেন যে, ‘হ‍্যাঁ, উনি ঠিক এভাবেই আমার হাত ধরে রাস্তায় ঘোরেন’! সঙ্গে লিখে দিয়েছেন, ছবিটা লুকিয়ে তোলা! শ্রুতির এই পোস্টে ভালোবাসায় ভরালেন তাঁর অনুরাগীরা।

    স্বর্ণেন্দু ও শ্রুতির সম্পর্ক

    শ্রুতির প্রথম মেগা ছিল ‘ত্রিনয়নী’। আর সেই ধারাবাহিকের পরিচালক ছিলেন স্বর্ণেন্দু। আর সেই মেগাতে কাজ করতে করতেই একে-অপরের প্রেমে পড়েন। একটা সময় স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে বয়সের ফারাক নিয়ে কম ট্রোল হননি। এমনকী, নেটপাড়ার অনেকেই ট্রোল করেছিল, কাজ পেতে ১৪ বছরের বড়, ‘বাবার বয়সী’ পরিচালকের সঙ্গে প্রেম।

    গোপনেই করে ফেলেন রেজিস্ট্রি

    তবে সকলকে চমকে দিয়ে খানিক গোপনেই ২০২৩ সালের ৯ জুলাই আইনি বিয়ে করেছেন তাঁরা।দীর্ঘদিনের প্রেমের পর পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে চুপিসারে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে ফেলেন। সঙ্গে মালাবদল আর প্রেমিকার সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে দেন স্বর্ণেন্দু।

    কাজের জায়গাতেও এসেছে সাফল্য

    মফসসলের মেয়ে হয়েও, টলিউডে নিজের পায়ের তলার মাটি বেশ পোক্ট করে ফেলেছেন অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। এমনকী কলকাতা শহরে নিজের ফ্ল্যাটও কিনেছেন। যেখানে থাকেন অভিনেত্রীর মা-বাবা। আর ওই একই ফ্ল্যাটের উপরের তলায় তাঁর আর স্বর্ণেন্দুর সংসার।

    কাজের জগতেও পেয়েছেন সাফল্য। রাঙা বউ, দেশের মাটি-র মতো ধারাবাহিকে কাজ করেছেন শ্রুতি। বড় পর্দাতেও তাঁর অভিষেক ঘটেছে, আমার বস ছবি দিয়ে। আপাতত তাঁকে দেখা যাচ্ছে জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিকে। নিশা হিসেবে দর্শক মনে ছাপ ফেলেছেন। টিআরপি-তেও খুব ভালো ফল করছে সিরিয়ালখানা। এই ধারাবাহিকে শ্রুতির সঙ্গে আরও রয়েছেন আরাত্রিকা মাইতি ও অভিষেক বীর শর্মা।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes