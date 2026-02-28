Edit Profile
    'আরে সরো না,লোকে কী ভাববে...', মাঝরাস্তায় আচমকা রুবেলকে এমন কথা কেন বললেন শ্বেতা?

    Published on: Feb 28, 2026 6:26 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    খুব সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের শেষ দিনের শুটিং। এই ধারাবাহিকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রুবেল দাস। এই সিরিয়ালে অভিনয় করতে করতেই শ্বেতার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর, স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের পর থেকেই তেমনভাবে স্ত্রীকে সময় দিতে পারেননি তিনি।

    অন্যদিকে ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকের শেষ হওয়ার পর আপাতত বাড়িতেই সময় কাটান শ্বেতা। সংসার সামলানোর পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই চলে ব্লগিং, যেখানে দেখা যায় রুবেলের সঙ্গে তাঁর খুনসুটির বিভিন্ন মুহূর্ত।

    এবার একেবারে মাঝ রাস্তায় স্বামীর সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন শ্বেতা। সকলের সামনেই বললেন, ‘কী করছো, লোকে কী ভাববে?’ কী হল দুজনের মধ্যে? কোনও সমস্যায় জড়ালেন নাকি তাঁরা? জবাব রয়েছে আমি আমার আমাদের নামের একটি পেজ থেকে পোষ্ট করা ভিডিয়ো থেকে।

    ভিডিয়ো থেকে স্পষ্ট, না, ব্যাপারটা পুরোটাই খুনসুটির এবং মজার। আসলে বহুদিন পর শ্বেতাকে নিয়ে ফুচকা খেতে বেরিয়েছিলেন রুবেল। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন। ফুচকা খাওয়ার পর কে টাকা দেবে তাই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় প্রতিযোগিতা।

    ফুচকার গাড়িতে রাখা স্ক্যানারে স্ক্যান করে কে টাকা দেবে, তা নিয়ে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয় দুজনের মধ্যে। কেউই ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়! রুবেল ফোন নিয়ে হাত বাড়াতেই তার সরিয়ে দিচ্ছে শ্বেতা, অন্যদিকে স্ত্রীর টাকা নিতে একেবারেই রাজি নয় রুবেল।

    একবার শ্বেতা বলেন, ‘আমি দিচ্ছি’। সঙ্গে সঙ্গে রুবেল বলে ওঠে, ‘আমি তো দিচ্ছি।’ এরপরেই রুবেলকে সরিয়ে দিয়ে শ্বেতা বলে উঠলেন, ‘আরে সরো না। লোকে কী ভাববে? আমার দিব্যি, তুমি দেবে না টাকা।’ এইভাবেই খুনসুটিতে ভরা এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

    ভিডিয়ো দেখে একজন কমেন্ট করেছেন, ‘আপনাদের মধ্যেও এরকম হয়?’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘আপনিও দিব্যি দেন?’ একজন আবার লিখেছেন, ‘ফুচকা দাদা ভাবছে শেষমেশ আমি টাকাটা পেলে হয়!’ একজন লিখেছেন, ‘এরকম বউ দরকার।’

