shweta bhattacharya rubel das share a sweet note to each other
দেখতে দেখতে প্রায় এক বছর হতে চলল শ্বেতা ভট্টাচার্য ও রুবেল দাসের বিয়ের। টেলিপাড়ার জনপ্রিয় মুখ দু'জনেই। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সাতপাক ঘুরেছেন তাঁরা। এর আগে অবশ্য দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্ক ছিলেন তাঁরা। তা নিয়ে কোনও লিকোচুরিও ছিল না। শ্বেতা-রুবেলের মিষ্টি সম্পর্ক সব সময় থাকত অনুরাগীদের চর্চা। কিন্তু তা পুরোপুরি ছিল পজেটিভ। আর বিয়ের পর এখনও তাঁদের মধ্যেকার ভালোবাসা অটুট তো বটেই, বরং আরও বেড়েছে।
সম্প্রতি কোনও একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানেই বরের বাহুলগ্না হয়ে নানা ছবি ভাগ করে আদুরে বার্তা ভাগ করে নিয়েছেন শ্বেতা। ছবিতে শ্বেতা পরনে ছিল সাদা সুতো দিয়ে কাথা স্টিচের কাজ করা গাঢ় নীল রঙে শাড়ি। সঙ্গে ম্যাচিং করে গোলাপি ব্লাউজ পরেছিলেন নায়িকা। তাঁর গাঁয়ে ছিল সোনালি সুতোর কাজ করা ধূসর রঙের কাশ্মিরী শাল। ক্রিটালের হার, লাল লিপস্টিক, ছোট্ট টিপ, হালকা মেকআপ আর সিঁদুরে মিষ্টি দেখাচ্ছিল শ্বেতাকে। অন্যদিকে, রুবেল পরেছিলেন কালো টি-শার্ট, কালো টাউজার ও ধূসর রঙের জ্যাকেট। তাঁর চোখে ছিল রোদ চশমা।
তিনি বরের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি ভাগ করে নেন। ছবিগুলিতে কখনও রুবেলের হাত ধরে, আবার কখনও তাঁর বাহুলগ্না হয়ে ধরা দেন নায়িকা। কখনও আবার হাসির ছন্দে বরের কাঁধে মাথা রাখেন। ছবিগুলি শেয়ার করে নিয়ে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘তুমি আমার প্রতিদিনের প্রিয় অংশ। আমার বিশৃঙ্খলার পরেও শান্তি, আমার শীতলতম মুহূর্তগুলিতে উষ্ণতা, এবং যে ভালোবাসা আমি জানতাম না যে, আমি খুঁজছি।’
তিনি আরও লেখেন, ‘তোমার সঙ্গে পৃথিবী এমন ভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে যা আগে কখনও ছিল না। আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য, আমাকে দেখার জন্য এবং আমার মনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায়ে আমাকে ভালোবাসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যখন আমি এটা কল্পনা করি তখন চিরকাল কম ভয় লাগে।’
স্ত্রীর থেকে এই মিষ্টি আদুরে বার্তা পেয়ে রুবেলও ক্যাপশনে লেখেন, ‘তোমার জীবনে আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, আমার জার্নির প্রতিটা ধাপ সোনালি হয়ে উঠেছে, তোমার সঙ্গে আমি ভালোবাসা এবং সুখে পরিপূর্ণ বোধ করছি আমার সোনা, তোমাকে ভালোবাসি।’
প্রসঙ্গত, জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা যমুনা ঢাকি করতে গিয়ে সিরিয়ালের সেটে এক অপরের প্রেম পড়েন তাঁরা। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে সেভাবে লুকোছাপা করেননি কখনওই। এমনকী বিয়ের আগেও, একে-অপরের প্রতি ভালোবাসা জাহির করার কোনো সুযোগও ছাড়তেন না। ১৯ জানুয়ারি সাতপাকে ঘোরেন তাঁরা। বৈদিক মতে তাঁদের বিয়ে দেন মহিলা পুরোহিত নন্দিনী।