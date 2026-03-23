Shyamoupti-Ranojoy: ‘আমার মা শুরুতে ওকে পছন্দ করত না…’, রণজয়ের সাথে মায়ের সমীকরণ নিয়ে অকপট শ্য়ামৌপ্তি

Shyamoupti-Ranojoy: ‘আমার মা শুরুতে ওকে পছন্দ করত না…’, রণজয়ের সাথে মায়ের সমীকরণ নিয়ে অকপট শ্য়ামৌপ্তি
মেয়ের পছন্দকে মান্যতা দিয়েছে, কিন্তু শুরুতে রণজয়কে পছন্দ করতে না শ্যামৌপ্তির মা। এখন পরিস্থিতি একদম উলটো। জামাইকে বলেন, ‘মারতে পারো না ওকে?’ কেন জানেন?
দুজনের বয়সের বিস্তর ফারাক, পাশাপাশি নায়কের পূর্বের একাধিক সম্পর্ক নিয়ে কম আলোচনা হয়নি সংবাদমাধ্যমে। তবে সব বিতর্কে ইতি টেনে গত মাসেই বিয়ে সেরেছেন রণজয় বিষ্ণু ও শ্য়ামৌপ্তি মুদলি। জলসার গুজ্জি আর অনুজ স্যার এখন বাস্তবে স্বামী-স্ত্রী।
রবিবার বিয়ের পর প্রথম জন্মদিন সেলিব্রেট করলেন রণজয়। বরের জন্য় নিজের হাতে পঞ্চব্যাঞ্জন রান্না করেছেন নায়িকা। পায়েস,মাছ থেকে চিকেন কিছুই বাদ যায়নি। নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ানোর পাশাপাশি বরকে আদুরে শুভেচ্ছাও জানান অভিনেত্রী। লেখেন, ‘যদিও প্রতিটা দিনই তোমার দিন, কিন্তু জন্মদিন বলে কথা একটু তো স্পেশাল হতেই হবে.এক রাশ ভালোবাসা নিয়ে ভালো কাটুক আগামী জীবন. যত্নে থাকুক তোমার ভিতরের ছেলেমানুষটা. শুভ জন্মদিন বর’।
রণজয়ের সঙ্গে জমিয়ে সংসার করছেন শ্য়ামৌপ্তি। কিন্তু শুরুতে নায়িকার মায়ের খুব একটা পছন্দ ছিল না হবু জামাইকে। এক পডকাস্টে এসেছে সেই সমীকরণ নিয়ে নায়িকা বলেন, ‘আমি খুব লাকি। বিয়ের সিদ্ধান্তটা নেওয়াটা তো অনেক বড় দায়িত্ব। সব টিক মার্ক হয়েছে বলেই এই সিদ্ধান্তে এসেছি। আমি খুব লাকি এবং ফরচুনেট যে এইরকম একজন মানুষ পেয়েছি, এমন পরিবার পেয়েছি। আমার মা শুরুতে ওকে খুব বেশি পছন্দ করত না।’ পাশ থেকে রণজয় বলে ওঠেন, ‘করবে কী করে শ্য়ুটিংয়ে মাকে নিয়ে আসত তো’। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পুরো উলটো।
শ্যামৌপ্তি বলেন, ‘আমি একটু বেশি ছোট হওয়ার কারণে ধরো একটু বেশি ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেললে মা ওকে বলে- বকতে পারো না ওকে। বকো ওকে। একটু মারো ওকে। তাহলে দেখবে ওর উচিত শিক্ষা হবে।’ শাশুড়ির এই কথায় চমকে যান রণজয়। তাঁর পালটা প্রশ্ন, ‘কী বলছো কাকিমা! ওকে মারব কী করে?’ শাশুড়ি মায়ের হাতের রান্না বেজায় পছন্দ জামাই রণজয়ের। বউ ভালো বাঁধলেও শাশুড়িকে এগিয়ে রাখবেন রণজয়।
শ্যামৌপ্তিকে বিয়ে প্রসঙ্গে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে রণজয় বলেন. 'শ্যামৌপ্তি এক্সক্লুসিভ। ওর নেচার সবার চেয়ে আলাদা। তাই আমাদের সম্পর্কটা পরিণতি পেয়েছে। কঠিন সময়ে যেভাবে ও আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, এই ছোট বয়সে জীবনটাকে ও যেভাবে দেখিয়েছে তার জন্য ওকে হ্য়াটস অফ। আমার অতীত, আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যত কোনওকিছুর সঙ্গে ওকে আমি রাখতে চাই না। ও আলাদা সম্পূর্ণরূপে। সত্য়ি বলতে, এই পৃথিবীতে তো অনেক মানুষ আছে যাদের অতীতে অনেক সম্পর্ক ছিল। তারপর সেটা ভেঙেছে। কিন্তু তাদের কথা কেউ জিগ্গেস করে না। কিন্তু অভিনেতাদের সম্পর্ক ভাঙলেই লোকে বলবে- ‘দেখলি…’। তাই লোকে কী বলছে সেই নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আসলে অভিনেতাদের প্রতি আঙুল তোলা সহজ।' লোকে তো দোকানে চেয়ার কিনতে গেলে তিন-চারটে চেয়ার ট্রাই করে দেখি, তারপর বাড়িতে আনার পর সেটা ভেঙে গেলে আমরা তো পালটেনি। আরও শক্তপোক্ত চেয়ার কিনি। আমি আমার জীবনটা এইভাবেই দেখি'।