    এতদিন রাখেন লুকিয়ে! রণজয়কে বিয়ের পরই বিশেষ মানুষের সঙ্গে আলাপ করালেন শ্যামৌপ্তি

    ১৪ ফেব্রুযারি বিয়ে। এখনো হয়নি হানিমুনটাই। এরই মাঝে বিশেষ মানুষটার সঙ্গে পরিচয় করালেন ছোট পর্দার ‘গুড্ডি’। 

    Published on: Mar 07, 2026 10:17 AM IST
    By Tulika Samadder
    চলতি বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন রণজয় ভট্টাচার্য ও শ্যামৌপ্তি মুদলি। একই দিনে হয়েছিল বিয়ে ও রিসেপশন। টলিউডের অনেক তারকাই সামিল হয়েছিল দম্পতির এই বিশেষ দিনে। বিয়ের পর কাজের চাপে এখনও হানিমুনটা হয়নি। তবে এরই মাঝে জীবনের বিশেষ মানুষটার সঙ্গে পরিচয় করালেন ‘গুড্ডি’।

    রণজয় ও শ্যামৌপ্তি।
    রণজয় ও শ্যামৌপ্তি।

    সেই বিশেষ মানুষটি আর কেউ নন, শ্যামৌপ্তির বাবা। বাবার জন্মদিনে আদুরে কন্যা অভিনেত্রী। একগুচ্ছ ছবি দিয়েছেন। প্রথমটিতে দেখা গেল, বাবার হাত থেকে কেক খাচ্ছেন শ্যামৌপ্তি। পরের ছবিতে সেলফি তুলেছেন রণজয়, সঙ্গে বউ আর শ্বশুরমশাই। অভিনেত্রীর পরিবারের সদস্যদেরও দেখা গেল। একটি ছবিতে শ্বশুরের হাত থেকে কেক খাচ্ছেন রণজয়।

    আর ছবিগুলি শেয়ার করে শ্যামৌপ্তি লিখলেন, ‘কোনোদিন কোনো পোস্ট করিনি তোমাকে নিয়ে, কারণটা অবশ্য তোমার জানা। ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলো আমি ক্যামেরার থেকেও চোখে ক্যাপচার করতে বেশি ভালোবাসি, তাই অধিকাংশ সময় মাথাতেই থাকে না যে ছবি তুলতে হবে।’

    শ্যামৌপ্তি আরও লেখেন, ‘আজ হঠাৎ করেই মনে হল এবার জন্মদিনে তোমার আর আমাদের কিছু মুহূর্ত ক্যাপচার করবই, সেটা করেও ফেললাম, অবশ্য আমার কর্তা😜 @rano_joy22 উদ্যোগ না নিলে সম্ভব হত না। শুভ জন্মদিন ‘পাপা’।শুধু এই একটা দিন নয়, যেন প্রতিটা দিনই তোমার এই হাসি অটুট থাকে।’

    বিয়ের আগে এক পডকাস্টে শ্যামৌপ্তি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর মা প্রথমদিকে একেবারে পছন্দ করতেন না রণজয়কে। তবে এখন জামাই অন্ত প্রাণ। গুড্ডি ধারাবাহিকে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন দুজন। সেখান থেকেই তুমুল জনপ্রিয়তা পায় রণজয় আর শ্যামৌপ্তির জুটি। যদিও দুজনের প্রেমটা হয় অনেক পরে, বলা ভালো ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পরে। গুড্ডির পর, রণজয়কে দেখা গিয়েছে কোন গোপনে মন ভেসেছে ধারাবাহিকে। উইন্ডোজের প্রযোজনায় 'ফুলপিসি ও এবংওয়ার্ড' ছবিতে এরপর দেখা যাবে শ্যামৌপ্তিকে।

    খবর আছে, 'তোমাদের রাণী' খ্যাত অভিকা মালাকারের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন রণজয়। তাঁদের নতুন মেগার লুক সেট নাকি হয়ে গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই প্রোমো শুটিং হবে। আর হাতে এই এত্ত কাজের চাপ থাকার জন্যই দম্পতি হানিমুনে যেতে পারেননি এখনো।

