এবার বড় পর্দায় শ্যামৌপ্তি! শিবপ্রসাদ-নন্দিতার এই ছবিতে দেখা যাবে নায়িকাকে

এবার বড় পর্দায় শ্যামৌপ্তি! শিবপ্রসাদ-নন্দিতার এই ছবিতে দেখা যাবে নায়িকাকে
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্যামৌপ্তি মুদলি। মেগা দিয়ে পথ চলা শুরু করেছিলেন নায়িকা তারপর সম্প্রতি ওয়েব সিরিজে পা রেখেছেন তিনি। আর এবার খবর বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছেন তিনি। তাও আবার শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের ছবিতে। জানেন কি কোন ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় পা রাখবেন নায়িকা?
শ্যামৌপ্তিকে দেখা যেতে চলেছে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ। ইতিমধ্যেই ছবির পোস্টার প্রকাশ্যে এসেছে। ছবির মোট দুটি পোস্টার সামনে এসেছে। একটিতে দেখা গিয়েছে উলের বল, কাটা সঙ্গে একটা আতস কাচ রাখা। আর অন্য একটি পোস্টারে দেখা গিয়েছে একটা বড় রাজবাড়ির সামনে বসে একটা সাদা বিড়াল। সে দূর থেকে বাড়িটা দেখছে।
জানা গিয়েছে, এই ছবির মধ্যেতে বেশ রহস্য ভাব থাকবে, থাকবে ভরপুর ড্রামাও। সব মিলিয়ে বেশ জমজমাট হবে ছবি। জানুয়ারির প্রথম রবিবার থেকে মহিষাদলে শুরু হয়েছে ছবির শ্যুটিং।
শ্যামৌপ্তিকে ছাড়াও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সোহিনী সেনগুপ্ত, অর্জুন চক্রবর্তী, অনামিকা সাহা, রাইমা সেন, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষভ বসু এবং সৌম্য মুখোপাধ্যায়।
প্রায় ছ’বছর পর ফিরছেন অর্জুন চক্রবর্তী। আর এবার তিনি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবির নায়ক। উইন্ডোজের সঙ্গে নতুন বছরে যে ব্যাপক চমক দিতে চলেছেন অর্জুন তা বলাই বাহুল্য।
জানা গিয়েছে, এই ছবিতে এক জমিদারের চরিত্রে দেখা যাবে অর্জুনকে। ইতিমধ্যেই তাঁর ‘লুক’ সেটও হয়ে গিয়েছে। ধাক্কাপাড় ধুতি, সুতোর কাজের পাঞ্জাবি, হাতে ছড়ি নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর জমিদার লুক। ছবিতে অভিনেতার যে বয়স দেখানো হবে তা তাঁর বয়সের কাছাকাছি।
জানা গিয়েছে, ছবিতে অর্জুনের চরিত্রটির নাকি দুটো বিয়ে। তারপর আবার তৃতীয় বার অর্জুনের বিয়ের পিঁড়িতে বসবে। শুধু তাই নয় জমিদারের একজন রক্ষিতাও রয়েছে! অভিনেতার এই দুই বৌয়ের ভূমিকায় রাইমা সেন ও কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাবে। বর্তমানে জি বাংলার 'রান্নাঘর'-এর সঞ্চালিকা কনীনিকা। তবে তার মাঝেই সময় বের করে এই ছবিতে ধরা দেবেন তিনি, একেবারে অন্য ভাবে। শোনা গিয়েছে, কনীনিকারও নাকি লুক সেট হয়ে গিয়েছে।
