    রাহুলের মৃত্যুর সময় কী ঘটেছিল তালসারিতে? 'হাসপাতালে যাওয়ার সময়ই…', মুখ খুললেন 'ভোলেবাবা…'র আর এক নায়ক সিদ্ধার্থ

    'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শ্যুটিং করতে গিয়ে তালসারিতে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধার্থ সেনও। এবার এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। 

    Apr 5, 2026, 17:33:54 IST
    By Sayani Rana
    'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শ্যুটিং করতে গিয়ে তালসারিতে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর মৃত্যুর পর মেগার প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে অব্যবস্থা, গাফিলতির অভিযোগ উঠে আসে। সেদিন ঠিক কী ঘটে ছিল? তা নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকের বয়ানে অসঙ্গতি থাকার কারণে উঠে আসে একাধিক প্রশ্ন। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা সিদ্ধার্থ সেন।

    মেগায় তাঁর ট্র্যাক শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে তিনিও 'ভোলে বাবা পার করেগা'-এর টিমের সঙ্গে তালসারিতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাহুলের শ্যুটের কিছু ভিডিয়োও প্রকাশ্যে আসে। এমন একটা ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থেকে তিনিও মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন নায়ক। অবশেষ প্রায় ঘটনার ৭ দিন পর মুখ খুললেন তিনি।

    আজকাল ডট ইনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তিনি এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়িতেই বিশ্রামে রয়েছেন। সিদ্ধার্থ বলেন, 'মাথায় সব সময় ঘুরছে সেদিনের ঘটনাটা। চোখের সামনেই শ্যুটিং করতে করতে রাহুলদা জলে তলিয়ে গেল। অনেকেই বলছে শ্বেতাকে আগে উদ্ধার করা হয়েছিল, রাহুলদা জলে এক, দেড় ঘণ্টা বেশি ছিল। কিন্তু আমি তো দেখেছি, দু'জনকেই একসঙ্গে জল থেকে তোলা হয়েছিল। হাসপাতালে যাওয়ার সময়ই সব শেষ।'

    তিনি আরও বলেন, ‘যখন জানতে পারি রাহুলদা আর নেই, তারপর থেকেই শরীরের মধ্যে অস্বস্তি হতে থাকে। ঘুমাতে পারছি না ঠিক করে। জনসমক্ষে আসছি না বলে অনেকেই অনেক কিছু ভাবছেন, কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গে বারবার কথা বলতে পারছি না। বাড়িতেও এই নিয়ে কথা উঠছে না, যাতে আমি সুস্থ থাকতে পারি। চোখের সামনে দেখা এই ঘটনা ভোলা সম্ভব নয়। রাহুলদার মৃত্যুর তদন্ত হচ্ছে জেনে খুশি হয়েছি। আমিও চাই সত্যিটা যেন সবার সামনে আসে, তাহলে সবার মাথার মধ্যে যে হাজার প্রশ্ন ঘুরছে সেসব বন্ধ হবে।’

    প্রসঙ্গত, এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মেগার অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্রও। যদিও তিনি এই প্রসঙ্গে এখনও কিছু বলেননি। তবে তিনি সম্প্রতি রাহুলের ছবি পোস্ট করে শোকপ্রকাশ করতে নায়িকাকে অনেকেই সত্যিটা সমানে আনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

