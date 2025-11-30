Edit Profile
    'হরমোন ও শারীরিক পরিবর্তনের…', নতুন মা কিয়ারার গর্ভাবস্থা নিয়ে যা বললেন স্বামী সিদ্ধার্থ

    এক সাক্ষাৎকারে সিদ্ধার্থ তাঁর স্ত্রী কিয়ারা আডবানীর গর্ভাবস্থা প্রসঙ্গে নানা করা ভাগ করে নিয়েছেন। জানিয়েছেন তাঁর মেয়ের নামের অর্থ।

    Published on: Nov 30, 2025 11:22 PM IST
    By Sayani Rana
    বলিউড অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং কিয়ারা আডবানী তাঁদের মেয়ের নাম ঘোষণা করেছেন তখন সবাই এর অর্থ জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। অনেকের গুগলে করেও জানার চেষ্টা করেছিল। অন্যরা এটা সম্পর্কে অনুমান করেছিলেন। এবার সিদ্ধার্থ মালহোত্রা নিজেই তার মেয়ের নাম এবং এর অর্থ জানিয়েছেন সঙ্গে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও প্রকাশ করেছেন।

    একটি অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা জানিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ের নাম হিন্দি শব্দ নয় এবং এর একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। একটি সাক্ষাৎকারে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা বলেন, 'সারায়া মানে 'ঈশ্বরের রাজকুমারী'। স্পষ্টতই, এটা কোনও হিন্দি শব্দ নয়। এটা একটা খুব বিশেষ নাম যা আগে থেকেই আসছে। এটা আসলে একটা হিব্রু নাম।'

    সিদ্ধার্থ মালহোত্রা বলেন, ‘আমরা ভাবছিলাম আমাদের মেয়ের নাম ঘোষণা করব কি না, কারণ প্রতিটা বাড়িতে এটা ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারপর আমরা ওঁর নাম ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।’ সিদ্ধার্থ মালহোত্রা কিয়ারা আডবানীর গর্ভাবস্থা এবং বাবা হওয়ার পর তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘আপনি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি আমার মেয়েকে একজন সুপারস্টার এবং আমার স্ত্রীকে একজন সুপারহিরো হিসেবে দেখি।’

    সিদ্ধার্থ বলেন, ‘গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের সময় ওঁকে দেখা আমার জন্য এক চোখ খুলে দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা। পুরুষরা সবসময় সাহস, ধৈর্য এবং শক্তির কথা বলে, কিন্তু মহিলারা যখন মা হন তখন তাঁরা সত্যিকার অর্থে তা প্রদর্শন করেন। আমি ওঁকে গর্ভাবস্থা, হরমোন এবং শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছি। এখন ও একজন সত্যিকারের সুপারহিরো হয়ে উঠেছে, সারাইয়ার যত্ন নিচ্ছে। আমি ডায়াপার পরিবর্তন করে এবং ছবি তুলে কিছুটা কাজ করার চেষ্টা করছি। অথবা পরিবেশকে আনন্দময় রাখার চেষ্টা করছি।’

