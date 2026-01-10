Edit Profile
    ঘোরেন স্কুটি চেপে, সাদামাটা জীবনযাপন! জানেন কি বিয়েবাড়ি-অনুষ্ঠানে গান গাইতে কত টাকা নেন অরিজিৎ?

    Arijit Singh Fees: বলিউডের যে কোনো হিট সিনেমা মানেই এখন তাতে অরিজিতের গান। এখানেই শেষ নয়, অরিজিতের কনসার্টের টিকিটের দামও আকাশছোঁয়া। কখনও ভেবে দেখেছেন যে, অরিজিৎ এখন একক পারফরম্যান্সের জন্য কত টাকা নেন?

    Published on: Jan 10, 2026 3:29 PM IST
    By Tulika Samadder
    বর্তমানে বলিউড শুধু নয়, গোটা বিশ্বের পয়লা সারির গায়কদের তালিকায় এই মুহূর্তে রয়েছেন অরিজিৎ সিং। জিয়াগঞ্জের ছেলের এখন বিশ্বজোড়া নামডাক। বলিউডের যে কোনো হিট সিনেমা মানেই এখন তাতে অরিজিতের গান। এখানেই শেষ নয়, অরিজিতের কনসার্টের টিকিটের দামও আকাশছোঁয়া। কখনও ভেবে দেখেছেন যে, অরিজিৎ এখন একক পারফরম্যান্সের জন্য কত টাকা নেন?

    অরিজিৎ সিং-এর পারিশ্রমিক কত?
    অরিজিৎ সিং-এর পারিশ্রমিক কত?

    প্লে ব্যাকের রাজা বলেও অরিজিতকে ডাকেন তাঁর ভক্তরা, মন খারাপের গান হোক বা রোম্যান্টিক অথবা পার্টি সং, সবেতেই তাঁর জুরি মেলা ভার। ‘সোচ না সাকে’, ‘আয়াত’, ‘লাল ইশক’, ‘চান্না মেরেয়া’, ‘তুম হি হো’, ‘ফির লে আয়া দিল’-এর মতো একাধিক গান তিনি উপহার দিয়েছেন দর্শককে।

    দেশ-বিদেশে অরিজিতের লাইভ কনসার্টে টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া। তবে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলতে ভালোবাসেন বাংলার এই ছেলে। এখনও জিয়াগঞ্জের মানুষ প্রায়ই দেখে স্কুটি চালাচ্ছে অরিজিৎ, পিছনে বসে রয়েছে বউ কোয়েল। দেখনদারি থেকে একশ হাত দূরে থাকেন। জিয়াগঞ্জের বাড়ির অন্দরেও নেই কোনও তারকা-সুলভ বাহুল্য।

    একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, কোনও অনুষ্ঠান বা বিয়ে বাড়িতে গান গাইতে ৫ কোটি টাকা নেন এই গায়ক। শাহরুখ খানের হিট অ্যাকশন ড্রামা জওয়ান-এ একটি রোম্যান্টিক গান গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। চলেয়া সুপার হিট। পুজোর দুটো বাংলা ছবি, দশম অবতার ও বাঘাযতীনেও ব্যবহার করা হয়েছে অরিজিতের গান।

    অরিজিতের গলায় রোম্যান্টিক গান শুনতে যেমন পছন্দ করেন দর্শক, তেমনই গায়কের রিয়েল লাইফ রোম্যান্সও খুব জনপ্রিয়। বউ কোয়েলের সঙ্গে তাঁর রসায়ন মুগ্ধ করে অনুরাগীদের। অরিজিতের বেশিরভাগ কনসার্টেই থাকেন কোয়েল। ২০১৪ সালে তারাপীঠে খুব ছিমছামভাবেই হয় তাঁদের বিয়েটা। শোনা যায়, অরিজিৎ নাকি তাঁর আশিকি ২-এর বিখ্যাত গান ‘তুম হি হো’ গেয়ে প্রপোজ করেছিলেন হবু বউকে। তাঁদের দুই ছেলে জুল আর আলি।

