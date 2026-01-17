Edit Profile
    ১০ কোটি না দিলে, মিশিয়ে দেওয়া হবে মাটির সঙ্গে! বি প্রাককে খুনের হুমকি বিষ্ণোই গ্যাংয়ের

    পাঞ্জাবি গায়িকা বি প্রাককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। একটি বিদেশি নম্বর থেকে আসা ভয়েস মেসেজে বলা হয়েছে যে, যদি এক সপ্তাহে ১০ কোটি না দেওয়া হয়, তবে তাঁকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে। ঘটনার তদন্ত করছে পঞ্জাব পুলিশ।

    Published on: Jan 17, 2026 3:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড ও পঞ্জাবি গায়ক বি প্রাককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাঁর জীবনের বিনিময়ে গায়কের কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে। গায়ককে অতীতেও বেশ কয়েকবার ফোনে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশেষে ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে টাকা দাবি করা হয়েছে।

    পঞ্জাবি গায়ক বি প্রাককে খুনের হুমকি।
    বিদেশি নম্বর থেকে গায়ক দিলনুরকে ফোন করা হয়। ফোন করা ব্যক্তি নিজেকে আরজু বিষ্ণোই বলে পরিচয় দেন। টাকা না দিলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন বলেও জানান তিনি। দিলনুর মোহালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন যে তিনি মুক্তিপণ এবং মৃত্যুর হুমকি পেয়েছেন। তাঁর অভিযোগে দিলনুর বলেছিলেন যে, তিনি ৫ জানুয়ারি দুটি মিসড কল পেয়েছিলেন কিন্তু তিনি এই কলগুলিতে সাড়া দেননি। পরের দিন, ৬ জানুয়ারি তিনি একটি বিদেশি নম্বর থেকে পুনরায় ফোন পান। দিলনূর যখন ফোনটি ধরেন, প্রথমে কিছুই শুনতে পাননি। সাথেসাথে কলটি বিচ্ছিন্ন করে দেন। এরপরে, তিনি একটি ভয়েস বার্তা পেয়েছিলেন যাতে মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল।

    প্রতিবেদনে বলা হয়, ভয়েস মেসেজে বলা হয়, ‘হ্যালো... আরজু বিষ্ণোই কথা বলছি, বি প্রাককে ম্যাসেজ পৌঁছে দিন যে, ১০ কোটি টাকা দরকার। হাতে এক সপ্তাহ সময় আছে। সে আপনি যে দেশে ইচ্ছে চলে যান। আপনার সাথে কেউ থাকলে তারও ক্ষতি করা হবে। আর ভাববেন না এটা কোনো ফেক কল। অন্যথায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।’ পঞ্জাব পুলিশের এসএসপি তৎক্ষণাৎ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

