'সবই তো ছাড়তে হবে…', সিনেমার গান থেকে অবসর অরিজিতের, দাদার সিদ্ধান্ত নিয়ে অকপট অমৃতা

যে কণ্ঠের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে আসমুদ্রহিমাচল, সেই কণ্ঠ আর শোনা যাবে না সিনেমার জগতে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক অভাবনীয় ঘোষণায় ভারতীয় সঙ্গীত জগতকে কার্যত স্তব্ধ করে দিলেন মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র অরিজিৎ সিং। কেরিয়ারের মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, ‘প্লে-ব্যাক সিঙ্গার’ হিসেবে তিনি আর কোনো নতুন কাজ করবেন না।
মাত্র ৩৮ বছর বয়সে প্লে-ব্যাকের জগতকে বিদায় জানালেন অরিজিৎ সিং। তবে গান থামাচ্ছেন না তিনি। স্বাধীন গান তৈরি করবেন, অন্যরকমের গান বাঁধবেন। যে গান তাঁর প্রাণের কাছের। গায়কের সিদ্ধান্তে স্তম্ভিত সকলে। দাদা অরিজিৎ সিংয়ের প্লে-ব্যাক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে কী ভাবছেন তাঁর বোন অমৃতা সিং? আনন্দবাজার অনলাইনের সামনে মুখ খুলেছেন গায়িকা। দাদার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন অমৃতা। সংবাদমাধ্য়মের কাছ থেকেই এই খবর পেয়েছেন। অরিজিৎ যদিও জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই ভাবনা তাঁর মাথায় চলছিল।
অমৃতা জানান, এটা তাঁর দাদার সিদ্ধান্ত। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, অরিজিতের কোনো ব্যক্তিগত পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি কখনোই কোনো মন্তব্য করেন না এবং এবারেও করবেন না। তাঁর মতে, এটি অরিজিতের একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং বোন হিসেবে তিনি সেই সিদ্ধান্তের মর্যাদা দেবেন।
অরিজিতের মতো একজন সফল শিল্পী এত তাড়াতাড়ি কেন এই পথ বেছে নিলেন? একজন সহ-শিল্পী হিসেবে অমৃতা কি এটি মেনে নিতে পারছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অমৃতা জীবনবোধের এক গভীর সত্য তুলে ধরেন। তিনি শান্ত গলায় বলেন, ‘একদিন না একদিন তো সবই ছাড়তে হবে।’ অমৃতার এই একটি বাক্যই যেন অরিজিতের বৈরাগ্য বা নিরাসক্ত জীবনদর্শনের প্রতিফলন।
