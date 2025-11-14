Smriti-Palash Wedding Card: মাত্র ৬ দিন পর ছাদনাতলায়, ভাইরাল স্মৃতি-পলাশের বিয়ের কার্ড, কোথায় অনুষ্ঠান? কারা আমন্ত্রিত?

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট তারকা স্মৃতি মন্দনার বিয়ের আমন্ত্রণপত্র রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় বেশ চমকে গিয়েছে নেটপাড়া। সুরকার ও গায়ক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে তাঁর বিয়ের যে কার্ডটি ভাইরাল হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এই নভেম্বরেই নাকি ছাদনাতলায় যাচ্ছেন দুজনে।
সম্প্রতি ভারতকে আইসিসি মহিলা ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয় এনে দেওয়ার অন্যতম কাণ্ডারি স্মৃতি মন্দনাকে নিয়ে এখন এমনিতেই সাধারণ মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে। ১১৭টি ওয়ানডেতে ৫৩২২ রানেরও বেশি রান করে, মিতালি রাজের পরে তিনি ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন।
স্মৃতি ও পলাশের ভাইরাল বিয়ের কার্ড
ভাইরাল হওয়া বিয়ের আমন্ত্রণপত্রে বিয়ের তারিখ হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ। এবং বিয়ের স্থান হল স্মৃতির জন্মস্থান মহারাষ্ট্রের সাংলি। দম্পতির ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, এই অনুষ্ঠানটি মহারাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে হবে। যেখানে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য, সহকর্মী ক্রিকেট ও চলচ্চিত্র জগতের সেলিব্রিটিরা উপস্থিত থাকবেন।
মান্দানার একটি ফ্যান পেজে বিয়ের কার্ডের ছবি শেয়ার হওয়ার পর থেকেই এই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তারপর ভক্ত এবং সহকর্মী ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে অভিনন্দনের ঝড় উঠেছে সোশ্য়াল মিডিয়াতে। স্মৃতি এবং পলাশ উভয়ই এই বিষয়ে নীরবতা পালন করলেও, অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলি দাবি করে যে এই দম্পতি কয়েক মাস ধরে এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছেন, ক্রিকেট মরশুমের শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্য গোপনই রাখতে চান।
২০২৪ সালে ইনস্টাগ্রামে পোস্টের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসে স্মৃতি ও পলাশের সম্পর্ক। শোনা যায়, ২০১৯ সালে তাদের সম্পর্কের শুরু হয় এবং তারা এতদিন তাঁদের সম্পর্ককে জনসমক্ষে তেমনভাবে প্রকাশ করেননি। পলাশ মুচ্ছল একজন ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক ও গীতিকার। তার জনপ্রিয় গানগুলিরর মধ্যে রয়েছে ‘তু যা কহে’, ‘পার্টি তো বন্তি হ্যায়’, ‘তেরা হিরো ইধার হ্যায়’। পাশাপাশি ‘খুশ নুমা’, ‘ও খুদা’, ‘মুসাফির’-এর মতো গান শ্রোতাদের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন।
