WPL-এ জয়ের পর পলাশকে নিয়ে মিম শেয়ার করলেন স্মৃতির মা! ‘জঘন্য আন্টি…’ বলে কটাক্ষ নেটিজেনদের

WPL-এ জয়ের পর পলাশকে নিয়ে মিম শেয়ার করলেন স্মৃতির মা! ‘জঘন্য আন্টি…’ বলে কটাক্ষ নেটিজেনদের
এই সপ্তাহের শুরুতে স্মৃতি মন্দনা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) কে দ্বিতীয়বারের মতো উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ (WPL) শিরোপা এনে দিয়েছেন। ই স্বাভাবিক ভাবেই স্মৃতির এই জয়ের পর পলাশকে নিয়ে নেটদুনিয়ায় ফের নানা মিম শুরু হয়েছে। আর সেই মিম কালচারে এবার যোগ দিলেন স্মৃতির মা নিজে!
এই সপ্তাহের শুরুতে স্মৃতি মন্দনা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) কে দ্বিতীয়বারের মতো উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ (WPL) শিরোপা এনে দিয়েছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ফাইনালে জয়ের অন্যতম কারণ যে স্মৃতি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে খেলায় জয় এলেও এই কয়েক মাসে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নানা ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। আর এর সঙ্গে যে গায়ক পলাশ মুচ্ছলের নাম জড়িয়ে তা কারুরই অজানা নয়। এতদিনে স্মৃতির সঙ্গে পলাশের বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই স্মৃতির এই জয়ের পর পলাশকে নিয়ে নেটদুনিয়ায় ফের নানা মিম শুরু হয়েছে। আর সেই মিম কালচারে এবার যোগ দিলেন স্মৃতির মা নিজে!
শুক্রবার, WPL ফাইনালের একদিন পর, একটি সোশ্যাল মিডিয়া মিম পেজ স্মৃতির পারফরম্যান্স সম্পর্কে একটি মিম শেয়ার করে, সেখানে মজা করে বলা হয় যে, সে যেভাবে ডিসি বোলারদের চারপাশে আছড়ে পড়েছিল, তাতে মনে হচ্ছে সে তাঁদের সবার মধ্যে তাঁর প্রাক্তন পলাশের মুখ দেখতে পাচ্ছেন। আর স্মৃতির মা স্মিতা মন্দনা তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে সেই মিমটি ফের পোস্ট করেন। যা থেকে বোঝাই যায় এক প্রকার তিনিও পলাশ নিয়ে বেশ বিরক্ত।
আর নেটিজেনরা মুহূর্তেই সেই রিপোস্টটি করেছেন ভাইরাল। অনেকেই অবাক হয়ে যান। তাঁদের মতে এটা খুবই জঘন্য কাজ করেছেন তিনি। আবার অনেকেই মনে করেছেন যে এটা সম্ভবত তিনি ভুল করে করে ফেলেছেন। একজন লেখেন, ‘স্মৃতির মা পলাশকে রোস্ট করে পোস্টটি রি-শেয়ার করেছেন।’ আরও একজন লেখেন, ‘আমি জঘন্য আন্টিকে দেখে বিস্মিত। তিনি এটি দিয়ে রোস্ট করেছেন।’ আর একজন এতে যোগ করেন, ‘হ্যাঁ, স্মৃতির মা এটা ফের শেয়ার করেছেন।’ মজার বিষয় হল, শনিবার সকালে স্মিতার পোস্টটি পুনরায় শেয়ার করার স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর, তিনি রিপোস্টটি সরিয়ে ফেলেন।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ২০২৬ সালের WPL ফাইনালে RCB মহিলারা DC মহিলা দলকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে, স্মৃতি ৪১ বলে ৮৭ রান করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। পরে জানা যায় যে, খেলার আগের রাতে এই ব্যাটসম্যান ১০৩ ডিগ্রি জ্বরে ভুগছিলেন। এটা RCB-এর দ্বিতীয় WPL শিরোপা।
হিন্দি সঙ্গীত জগতের জনপ্রিয় গায়ক ও সুরকার পলাশের সঙ্গে স্মৃতি গত বছর তার নিজের শহর সাঙ্গলিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা ছিল। বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের কয়েক ঘন্টা আগে বিয়ে বাতিল করা যায়। দাবি করা হয়েছে যে স্মৃতি নাকি পলাশকে প্রতারণার শিকার, কিন্তু তাঁরা কখনও তাঁদের বিচ্ছেদ সম্পর্কে কিছু বলেননি। পলাশ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে তিনি শ্রেয়স তালপাদে অভিনীত একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করবেন।
News/Entertainment/WPL-এ জয়ের পর পলাশকে নিয়ে মিম শেয়ার করলেন স্মৃতির মা! ‘জঘন্য আন্টি…’ বলে কটাক্ষ নেটিজেনদের