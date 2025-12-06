পলাশের ‘কেচ্ছা’র চর্চা! বিয়ে ভেঙেছে বুঝিয়ে দিল স্মৃতির ইনস্টা পোস্ট,গায়েব বাগদানের আংটি

পলাশের ‘কেচ্ছা’র চর্চা! বিয়ে ভেঙেছে বুঝিয়ে দিল স্মৃতির ইনস্টা পোস্ট,গায়েব বাগদানের আংটি
স্মৃতি মান্ধানা এবং পলাশ মুচালের সাত পাকে বাঁধা পড়ল কথা ছিল গত ২৩শে নভেম্বর। কিন্তু স্মৃতির বাবার অসুস্থতার জেরে বিয়েতে বাধা আসে। কিন্তু আসল সত্য়িটা কী?
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার দলের সহ-অধিনায়ক তথা স্টার ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে গত ২৩ শে নভেম্বর গায়ক-সুরকার পলাশ মুচালের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের দিন সব ওলোটপালোট হয়ে য়ায়। একটা অ্যাম্বুলেন্সের আগমনের পর জানা যায়, ভেস্তে গিয়েছে বিয়ে, হাসপাতালে ভর্তি স্মৃতির বাবা।
হবু শ্বশুরের অসুস্থতার জেরে বিয়ে অনির্দিষ্টকালে জন্য় পিছিয়ে গিয়েছে, জানা যায় পলাশের পরিবারের তরফে। কিন্তু দুয়ে দুয়ে চার করতে বেশি দেরি লাগেনি। অসুস্থ হবু শ্বশুরকে ফেলে কেন পলাশ ও তাঁর পরিবার মুম্বই ফিরে এল, সেই প্রশ্নের জবাব কারুর কাছে ছিল না। কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই পলাশও হাসপাতালে ভর্তি হন।
বিয়ে স্থগিত করার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম পোস্ট করলেন স্মৃতি। ভক্তরা তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে রোমাঞ্চিত, তবে সকলের চোখ টানল স্মৃতির ফাঁকা হাতের আঙুল। সকলেই খেয়াল করেছে স্মৃতির হাত থেকে তার বাগদানের আংটিটি গায়েব। এখানে যা ঘটেছিল। পলাশের সঙ্গে বিয়ে স্থগিত করার পর প্রথমবারের মতো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন স্মৃতি মান্ধানা। শুক্রবার টুথপেস্ট ব্র্যান্ড কোলগেটের সঙ্গে পেইড পার্টনারশিপে একটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। বিশ্বকাপ বিজয়ী ভিডিওতে তার ক্যারিয়ার সম্পর্কে কথা বললেও ভক্তরা তাকে খুশি দেখাতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। যাইহোক, কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন যে তার বাগদানের আংটিটি তাঁর আঙুলে স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত ছিল।
এই ভিডিয়ো কবে শ্যুট করা তা স্পষ্ট নয়। অনেক ভক্ত উল্লেখ করেছেন যে ভিডিওটি তার বিয়ের আগে শুট করা হতে পারে। স্মৃতির হাতে কোনও মেহেন্দির দাগ নেই, তাই অনেকের ধারণা এটি বাগদানের আগে ছিল।
তবে এতদিন পর স্মৃতিকে সোশ্যালে দেকে খুশি ভক্তরা। কেউ কেউ কেবল খুশি হয়েছিলেন যে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরে এসেছেন এবং তাকে 'রানী' বলে অভিহিত করেছেন। পলাশ এখনও কোনও পোস্ট করেননি। পলাশ মুছলের সাথে স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে স্থগিত বিয়ের দিন, স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে তাদের নিজের শহর সাঙ্গলির হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল বলে জানা গেছে। পলাশও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরের দিন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুজনকেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পরিবারের সদস্যরা এখনও নতুন বিয়ের তারিখ ঘোষণা করেননি। এরই মধ্যে অসংখ্য গুজব ছড়িয়েছে কেন দম্পতি কিছু ঘোষণা না করেই সাময়িকভাবে বিয়ে বাতিল করা হল। স্মৃতি তার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিবাহ সম্পর্কিত সমস্ত পোস্ট সরিয়ে ফেলার পরে বিয়ে পাকাপাকিভাবে ভাঙার গুজব আরও জোরালো হয়েছিল। এই দম্পতির পরিবার সাক্ষাত্কারে জানিয়েছে যে তারা আশা করে শীঘ্রই একটি নতুন বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হবে।