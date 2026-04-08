Snehasis Chakraborty: 'মানুষকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে...', ভুয়ো প্রোফাইল ছড়াতেই সাবধানবাণী স্নেহাশিসের

Snehasis Chakraborty Fraud Allert: কিছুদিন আগেই টলিউডের জনপ্রিয় গায়ক রথীজিৎ ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে জানিয়েছিলেন, তাঁর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সকলের থেকে টাকা চাওয়া হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা হল, পশ্চিমবঙ্গ অথবা ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে চলছে এই সাইবার ক্রাইম। এবার তেমনই একটি পোস্ট করলেন ব্লুজ প্রোডাকশন হাউজের কর্ণধার স্নেহাশিস চক্রবর্তী।
৮ এপ্রিল সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী, যেখানে তিনি লেখেন ‘সবাইকে জানাচ্ছি আবার আমার ফেক অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল তৈরি করে কেউ মানুষকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। তাই সাবধান লোভের ফাঁদে পা দেবেন না। ওই প্রোফাইলের সব পোস্ট ফেক। মিথ্যে। বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। অ্যালার্ট করার জন্য আমার এই পোস্ট। ধন্যবাদ।’
যদিও এই মুহূর্তে স্নেহাশিস চক্রবর্তী ওই ভুয়ো প্রোফাইল ফেসবুকে নেই। খুব সম্ভবত রিপোর্ট করার পরেই সেটি ডিলিট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও পরিচালক সকলকে সাবধান করার জন্য এই পোস্ট করেছেন নিজের প্রোফাইল থেকে। বারবার সকলকে জানিয়েছেন, যাচাই করে তারপর কোনও সিদ্ধান্ত নিতে।
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে স্টার জলসায় ‘পরশুরাম আজকের নায়ক’ এবং ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ এই দুটি ধারাবাহিক টিআরপির তালিকায় একদম প্রথম দিকেই রয়েছে। দুটি ধারাবাহিকের প্রযোজনা সংস্থা ব্লুজ প্রোডাকশন হাউজ।
শুধুমাত্র বাংলা নয়, এই প্রযোজনা সংস্থার অধীনে একাধিক হিন্দি ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয়। অ্যাডভোকেট অঞ্জলি অবস্থী এবং গীতা এলএলবি ধারাবাহিকের হিন্দি রিমেক সম্প্রচারিত হয় ব্লুজ প্রযোজনা সংস্থার অধীনে।
এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, খুব সম্প্রতি রাহুল বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসকে। এই আবহে নিজের নামে ফেক অ্যাকাউন্ট ছড়াতেই আগেভাগে সকলকে সাবধান করে দেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী।