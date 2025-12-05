Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sharmila-Mansoor: 'বর ঘুম থেকে ওঠার আগেই…', বিয়ের পর গোপনেই এই কাজ সারতেন শর্মিলা, ফাঁস করল সোহা

    বাবা মনসুর আলি খান ঘুম থেকে ওঠার আগেই তাঁর মা শর্মিলা ঠাকুর মেকআপ করতেন। বাবা-মা'র দাম্পত্যের গোপন কিসসা ফাঁস করলেন সোহা। 

    Published on: Dec 05, 2025 7:31 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান সম্প্রতি নিজের পডকাস্টে আড্ডা দিলেন সোনাক্ষী সিনহা এবং কস্তুরী মহন্তের সঙ্গে। প্রেম এবং সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করেন দুজনে। কথোপকথনের সময়, সোহা তাঁর মা, অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের একটি কিসসা ফাঁস করে দেন।

    'বর ঘুম থেকে ওঠার আগেই…', বিয়ের পর গোপনেই এই কাজ সারতেন শর্মিলা, ফাঁস করল সোহা
    'বর ঘুম থেকে ওঠার আগেই…', বিয়ের পর গোপনেই এই কাজ সারতেন শর্মিলা, ফাঁস করল সোহা

    মেয়ে সোহাকে শর্মিলা জানিয়েছিলেন, বিয়ের পর স্বামী মনসুর আলি খান ঘুম থেকে ওঠার আগে তিনি মেকআপ করতেন। শর্মিলা ঠাকুরের মেকআপ অভ্যাস নিয়ে সোহা আলি খান যা বলেন তা শুনলে অবাক হবেন। সোহা জানান, তিনি মেকআপ ছাড়াই কুনাল খেম্মুর সামনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মায়ের গল্প শেয়ার করে তিনি বলেন, ‘আমার মা একবার আমাকে বলেছিলেন যে যখন তিনি বিয়ে করেছিলেন, তখন তিনি আমার বাবা ঘুম থেকে উঠে একটু মেকআপ করতেন এবং তারপরে তিনি আবার ঘুমাতে যেতেন কারণ আব্বা (মনসুর আলি খান) শর্মিলা ঠাকুরকে বিয়ে করেছিলেন, তাই ঘুম থেকে ওঠবার পরও নায়িকাসুলভ লুকটা জরুরি ছিল। এটা বেশকিছু দিন চলেছিল’।

    সম্পর্কের মধ্যে আকর্ষণ বজায় রাখার জন্য তিনিও এমন কোনও প্রচেষ্টা করেন কিনা জানতে চাইলে সোনাক্ষী বলেন, ‘আমি আসলে এটি নিয়ে ভাবি না। আমাদের ক্ষেত্রে, এটি আসলে চেহারার বাইরে। আমি আরও অনেক কিছুর জন্য জাহিরের প্রতি আকৃষ্ট হই, যেমন তিনি যেভাবে আছেন এবং আমাকে যতটা স্পেশ্যাল তিনি অনুভব করান। আমি আকার যাই হোক না কেন বা আমি দেখতে কেমন দেখাই না কেন তিনি সর্বদা আমাকে আত্মবিশ্বাসী বোধ করান’।

    শর্মিলা ঠাকুর এবং মনসুর আলি খানের বিবাহ সম্পর্কে

    শর্মিলা ঠাকুর কেরিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীন মাত্র ২৪ বছর বয়সে পতৌদির নবাব এবং তৎকালীন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মনসুর আলি খান পাতৌদিকে বিয়ে করেছিলেন। ধর্মান্তরিত হয়ে আয়েশা হন শর্মিলা। ১৯৬৮ সালে নিকাহ হয় দুজনের। তাদের তিনটি সন্তান রয়েছে - সাবা আলি খান, সাইফ আলি খান এবং সোহা আলি খান। সোহা এবং সইফ মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অভিনয়ের জগতে এসেছে, অন্যদিকে সাবা লাইমলাইট থেকে দূরে একটি জীবন বেছে নিয়েছিলেন। শর্মিলা ঠাকুরকে শেষ পর্দায় দেখা গিয়েছে 'পুরাতন' ছবিতে। সুমন ঘোষ পরিচালিত এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রযোজিত, এই ছবি বাঙালি দর্শকদের মন জিতেছে। এই ছবির সাথে প্রায় ১৫ বছর পর বাংলা ছবির দুনিয়ায় ফিরেছেন শর্মিলা ঠাকুর।

    News/Entertainment/Sharmila-Mansoor: 'বর ঘুম থেকে ওঠার আগেই…', বিয়ের পর গোপনেই এই কাজ সারতেন শর্মিলা, ফাঁস করল সোহা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes