Soha-Kunal: বিয়ের আগেই ২ বছর ধরে লিভ ইন, সোহাকে বিয়ে করবে না কুণাল! চিন্তায় ছিলেন শর্মিলা

Soha-Kunal: বিয়ের আগেই ২ বছর ধরে লিভ ইন, সোহাকে বিয়ে করবে না কুণাল! চিন্তায় ছিলেন শর্মিলা
Soha-Kunal: ২ বছর ধরে লিভ ইন, মেয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে বিয়ে থেকে বেঁকে বসবেন কুণাল, এই চিন্তা কুড়ে কুড়ে খেত শর্মিলাকে।
সইফের প্রথম বিয়ে টেকেনি। পরবর্তীতে ভিনধর্মেই ফের বিয়ে করেন পতৌদির ছোটে নবাব। বড় মেয়ে সাবা বিয়ে করেননি। ছোট মেয়ে সোহার বিয়ে নিয়ে একটা সময় চিন্তায় ঘুম উড়েছিল শর্মিলার। অভিনেত্রী সোহা আলি খান জানিয়েছেন, তাঁর মা শর্মিলা ঠাকুর একসময় সন্দেহ করেছিলেন যে কুনাল খেমু তাঁকে বিয়ে করবেন না। আসলে বিয়ের আগেই লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন সোহা-কুণাল।
সোহা তার হিট পডকাস্ট সিরিজ অল অ্যাবাউট হারের সর্বশেষ পর্বে কুণালের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন। তিনি অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা এবং সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ কস্তুরী মহন্তের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন নায়িকা। সোহা বলেন, 'বিয়ের আগে আমি আর কুনাল সাত বছর একসঙ্গে ছিলাম। বিয়ের আগে আমরা দুই বছর লিভ ইনে ছিলাম। তখনই আমার মা বলেছিলেন, 'এখন সে তোমাকে বিয়ে করবে না। তোমার উপর থেকে ওহ সমস্ত আগ্রহ হারিয়েছে' এবং আমি ভেবেছিলাম, ‘সম্ভবত তিনি ঠিকই বলেছেন।’
সোহা আরও বলেন, ‘আমরা আসলে বিয়ের ধারণায় আবদ্ধ ছিলাম না। কুণাল বলেছিলেন যে এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং আমিও অনুভব করেছি যে এটি সম্ভবত এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশেষে যেহেতু এটি এত বড় বিষয় ছিল না, তাই আমরা ভেবেছিলাম, আমরা বিয়ে করতে পারি’। সোহা শেয়ার করেছিলেন যে তাদের পরিবারের ইচ্ছের জন্যই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন দুজনে।
তিনি বলেছিলেন, ‘আমার মাও জোর দিয়েছিলেন যে পুরুষদের একটু ধাক্কা দেওয়া দরকার - অন্যথায় তারা বিয় করবে না, তারা আপনাকে তাদের বিয়ে করতে বলবে না।’
সোহা এবং কুণাল প্রথম ঢুনডতে রহ যাওগে ছবির সেটে পরস্পরকে দেখে এবং ২০০৯ সালে ডেটিং শুরু করেছিলেন। ছয় বছর একসাথে থাকার পরে ২০১৫ সালে একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে এই দম্পতি গাঁটছড়া বাঁধেন। দু-বছর পর তাদের মেয়ে ইনায়া নাউমি খেমুর জন্ম হয়। এই দম্পতিকে প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় একসাথে আরাধ্য ছবি শেয়ার করতে দেখা যায়।
সোহাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ছোড়ি ২-তে। অভিনয়ের গণ্ডি পেরিয়ে আপতত ডিজিটাল মিডিয়ায় নিজেকে প্রসারিত করেছেন সোহা, নিজের পডকাস্ট অল অ্যাবাউট হার নিয়েও ব্যস্ত নায়িকা। এদিকে, কুনালকে দেখা যাবে নেটফ্লিক্সের সিরিজ সিঙ্গেল পাপা-তে, যা ১২ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে। সিরিজটি গৌরব গেহলটকে অনুসরণ করে যিনি বিবাহবিচ্ছেদের পরপরই একটি শিশু দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।