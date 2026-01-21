Edit Profile
    Sohail Dutta Birthday: সোহেলের জন্মদিনে ডুয়েটে গান গাইলেন মদন-কল্যাণ! হবু শাশুড়ির সঙ্গে জমিয়ে নাচলেন তিয়াসা

    সোহেল দত্তের জন্মদিনে প্রতিবারের মতো এবারেও তারকাদের মেলা। জন্মদিনে জমিয়ে গান গাইলেন কল্যাণ-মদন। শাশুড়িকে নিয়ে নাচলেন তিয়াসাও।

    Published on: Jan 21, 2026 11:31 AM IST
    By Tulika Samadder
    ইমঙ্গলবার বেশ ধুমধাম করে আয়োজন করা হয়েছিল অভিনেতা সোহেল দত্তের জন্মদিন। যাকে শেষ দেখা গিয়েছে জি বাংলার মিত্তির বড়ি ধারাবাহিকে। অভিনয়ের পাশাপাশি সোহেল আজকাল তৃণমূল কংগ্রেসেরও সক্রিয় সদস্য। স্বভাবতই তাঁর জন্মদিনের পার্টিতে তাই মিলেমিশে গিয়েছিল টলিউড আর রাজনীতির তারকা মুখেরা।

    সোহেল ও তিয়াসা।
    সোহেল ও তিয়াসা।

    একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে সোহেলের জন্মদিনের। যেখানে দেখা গেল, গান গাইছেন মদন মিত্র আর কল্য়ান বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দলের দুই বর্ষীয়ান নেতার এই ডুয়েট উপভোগ করছেন সোহেল পাশে দাঁড়িয়ে। দুজনে মিলে গাইলেন ‘জীবনে কী পাব না, ভুলেছি সে ভাবনা’!

    দেখুন সেই ভিডিয়ো-

    জন্মদিনে সোহেলকে পাওয়া গেল অল হোয়াইট লুকে। যদিও ব্লেজারে কালো রঙের এমব্রয়ডারি। আর ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কনট্রাস্টে কালো রঙের ওয়ান পিস পরেছিলেন তিয়াসা লেপচা। সোহেলের মা পরেছিলেন নীল রঙের গাউন।

    দেখা গেল শাশুড়ি-বউমার ডুয়েটও। তবে গানের নয়, নাচের। ‘ইয়ে রাতে, ইয়ে মসম, নদী কা কিনারা’ গানে নাচলেন সোহেলের দুই ‘লেডি লাভ’। কেক কেটে তা প্রথমে মা-বাবার মুখে তুলে দিলেন অভিনেতা। তারপর প্রেমিকাকে।

    ২০০৬ সালে থেকে অভিনয় করছেন সোহেল। শুরুটা হয়েছিল শিশুশিল্পী হিসেবেই। জনপ্রিয় ধারাবাহিক শ্রীময়ীতে তিনি রোহিত সেনের ভাগ্নের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল সোহেলকে। ক্লাসরুম নামেরএকটি সিনেমাতেও ছিলেন তিনি।

    ২০২১-এ রাজনীতির ময়দানে পা রাখেন। প্রথমে বিজেপিতে যোগ দিলেও পরে চলে যান তৃণমূলে। জানিয়েছিলেন, ‘ওই দলের নীতিগত আদর্শ কোনও দিনও মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। এছাড়াও ওঁরা শিল্পীদের সম্মান করতে পারেন না। এদিকে প্রতিটা শিল্পীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন, তাঁদের ধারাবাহিক দেখেন। তিনি যা সম্মান আমাদের দিয়েছেন আর কোনও সরকার দেয়নি। তৃণমূলে ফিরতে পেরে শান্তিতে আছি।’

    রাজনীতিতে মন দেওয়ার কারণে মাঝে নিজেকে অভিনয় থেকে বেশ দূরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর কামব্যাক করেন ২০২৫ সালে মিত্তির বাড়ি দিয়ে। যেখানে নায়ক আদৃতের ভাইয়ের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

