হাসপাতালের বেডে শুয়ে সোহিনী,সন্তান হারানোর পর ফের কী হয়েছিল তাঁর? ‘কাজে ফিরতে পারবো না…’, লিখলেন তিনি

হাসপাতালের বেডে শুয়ে সোহিনী,সন্তান হারানোর পর ফের কী হয়েছিল তাঁর? ‘কাজে ফিরতে পারবো না…’, লিখলেন তিনি
ইনফ্লুয়েন্সার সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায় কয়েক মাস আগে মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন সেই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল স্যোশাল মিডিয়ায়। তবে এবার আবার তিনি ভর্তি হাসপাতালে! বললেন তিনি আর কাজে ফিরতে পারবো না।
ইনফ্লুয়েন্সার সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায় কয়েক মাস আগে মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন সেই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল স্যোশাল মিডিয়ায়। তবে তারপর আবার তিনি ভর্তি হন হাসপাতালে! তিনি লেখেন তিনি আর কাজে ফিরতে পারবেন না। ঠিক কী ঘটেছে?
সেই সময় জানা গিয়েছিল চিকিৎসকের গাফিলতির জন্য নাকি সোহিনী সন্তানহারা হয়েছিলেন। তারপর অবশ্য চিকিৎসক পাল্টা অভিযোগ করেন। এরপর সোহিনী তাঁর স্বামীকে সঙ্গে একটি বড় ভিডিয়ো পোস্ট করেন ২ সেপ্টেম্বর। তারপর মাঝে অনেকটা সময় সমাজ মাধ্যম থেকে বিরতি নেওয়ার পর এবার ধীরে ধীরে ফের সমাজমাধ্যমে মিলছে সোহিনীর দেখা। আর সেখানেই দেখা যায় যে তিনি ফের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু কী হয়েছিল তাঁর?
সোহিনী বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘সি সেকশন অপারেশনের ৯০ দিন পর গত মাসে গলব্লাডার স্টোন অপারেশন হয়... একমাস হল আজ... একটু স্থিতোধি হয়েছি, তবে ব্যাথা কিছুতে কম ছিল না, মনের অসুখ যে কী সাংঘাতিক তা শরীর দিয়ে টের পাচ্ছি.. IBS এর জন্যে uterus এ চাপ পড়লে মনে হয় কাটা জায়গাতে কেউ চেপে কেটে দিচ্ছে... পুজোর সময় উঠে দাঁড়াতে পারতাম না, শুতে পারতাম না, বসতে পারতাম না...ব্যাথায় শুধু কাঁদতাম আর ভাবতাম শরীরে প্রাণটা কেন আছে এখনও! সবাই বলে গর্বকালীন অবস্থার পর ডিপ্রেশন হয়, এদিকে আমার সঙ্গে ফ্রি- হরমোনাল ডিসব্যালেন্স, স্ট্রেস, ট্রোমা, প্যানিক অ্যাটাক, ডিপ্রেশন... যাদের হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে শরীরে বাসা বাঁধে ফ্যাটি লিভার, IBS, গলব্লাডার স্টোন... সব থেকে ব্লোটিং হয়ে সেলাইয়ে অসহ্যকর চাপ আর যন্ত্রনা।’
তিনি আরও লেখেন, ‘এখন একটু হাঁটতে পারি, বসতে পারি তবে ব্যাথা পুরো কমে নি.. এখন রাতে ঘুমোতে পারি, ৩ মাস রাত জাগা ছিলাম... কী পরিহাস! যে মা ওকে সব চেয়ে বেশি রেখে ছিল সেই ঠিক করে দেখতে পায়না ওকে, শুধু দেখেছিলাম এক মাথা চুল আর ওর নরম হাত টা ধরেছিলাম...ঘুমের মধ্যে খালি মনে হয় ‘একটা নরম বাচ্চার হাত ধরে আছি’ আর অমনি একদলা কান্না চোখের নীচে কালো গর্তে ভরে ওঠে, হাত কাঁপে, দম নিতে কষ্ট হয়। তবে এখন স্বাভাবিক হচ্ছি, চেষ্টা করছি খুব... কারণ আমার ছেলের হাত আমার হাতে যেমন সব সময় আছে, ওর স্পর্শ সব সময় আছে তেমন আমার স্বামীর হাত ও সব সময় আছে... ঘুমের মধ্যে ওর হাতটাই আমায় আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়… আমি শুধু সুস্থ হতে চাই, বাকি যে জীবিত, সেই তো পীড়িত! আমরা বাঁচতে বাঁচতে ভুলেই যাই একদিন মরে যেতে হবে।’
তাঁর কথায়, ‘সন্তানহারানোর শোকে যত না শরীর মন ছিন্নভিন্ন তার থেকেও বেশি মানুষের অমানসিকতায়, অসংবেদনশীলতায় হয়েছিলাম...নিজের পরিবার, সমাজের পরিবার এখনও আজকের দিনেও করুনা সমবেদনার সঙ্গে আমার প্রচ্ছন্ন দোষ নিয়ে আলোচনা করে সে আমি জানি। তাই আরও বেশি করে আমরা দু’জন আরও শক্তিশালী হয়েছি, মহাদেব যেখানে মৃত্যু কষ্ট পেয়েছেন সেখানে আমি কে বা আমার কষ্ট কী! বছর শেষ হতে আর দু দিন, সবাই ভালো থেকো, মজা করো, খুব আনন্দ করো। জীবন এ আঘাত আসবেই কারও আগে কারও পরে। তাই প্রতিটা মুহুর্ত ভরিয়ে রাখো। পুনশ্চ: আমি এখনই কাজে ফিরতে পারবো না, তাই এই পোস্ট করা সব brand-দের জন্যে।'