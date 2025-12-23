‘মায়ের মতো…’, সন্তানকে হারানোর পর এই ইনফ্লুয়েন্সার সাহস জুগিয়েছে সোহিনীকে

‘মায়ের মতো…’, সন্তানকে হারানোর পর এই ইনফ্লুয়েন্সার সাহস জুগিয়েছে সোহিনীকে
পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে না পাওয়া ছেলের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা ভাগ করে নেন সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায়। আর এবার এই কঠিন সময় যে মানুষটিকে পেয়েছিলেন তিনি তাঁকে নিয়ে লিখলেন। জানেন তিনি কে?
স্যোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে কয়েক মাস আগে সমাজমাধ্যম তোলপাড় হয়েছিল। তিনি মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন সেই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল স্যোশাল মিডিয়ায়। জানা গিয়েছিল চিকিৎসকের গাফিলতির জন্য নাকি এই ঘটনা ঘটে। তারপর অবশ্য চিকিৎসক পাল্টা অভিযোগ করেন। এরপর সোহিনী তাঁর স্বামীকে সঙ্গে একটি বড় ভিডিয়ো পোস্ট করে সব সত্যিটা সামনে আনেন। তারপর থেকে আর কোনও পোস্ট করেননি সোহিনী। এরপর পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে না পাওয়া ছেলের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা ভাগ করে নেন স্যোশাল মিডিয়ায়। আর এবার এই কঠিন সময় যে মানুষটিকে পেয়েছিলেন তিনি তাঁকে নিয়ে লিখলেন।
জানেন কে সেই মানুষটি তিনিও কিন্তু একজন স্যোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। পাশাপাশি সরকারি চাকুরিজীবিও। তিনি হলেন তিথি দত্ত। পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে সোহিনী লেখেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে তিথির দেখাও মেলে।
সোহিনী লেখেন, ‘ভালোবাসার তিথি, যখন গোটা সংসার শুধু প্রশ্ন তুলেছিল, দায়ী করেছিল, অপমান করেছিল, হাত সরিয়ে নিয়েছিল তার মধ্যে যে ক’জন শক্ত করে হাতটা বাড়িয়ে আগলে নিয়েছিল তার মধ্যে তুমি একজন। যে মেয়ে সাজতে আর সাজাতে এতো ভালোবাসতো সে সেসব কিছু ভুলে গিয়েছে আজ, বাইরে পুজোর ঢাক বাজতো, একের পর এক বড়ো বড়ো ভাসান যেত, চারিদিকে কত্ত আনন্দ সব্বার! আমি শুধু জানলা থেকে উঁকি মেরে সূর্যটুকু দেখতাম ভয়ে ভয়ে... সাথে অসহ্য ব্যাথা পেটে... এই নিয়ে কি করে জানিনা পৌঁছে গেলাম তোমার কাছে.… সত্যি তুমি সাহস দিয়েছিলে তাই, নাহলে এই যে হাসছি আজ সেটা সম্ভবই হতো না!'
তাঁর কথায়, ‘ডাক্তারের ওষুধ কাজ করেনি যত না তোমার ভালোবাসা করেছে। নিজের সব ভালো টুকু উজাড় করে দিয়েছিলে আমাকে সুস্থ করতে তুমি... অযত্নে থাকা আমিটাকে একটু একটু করে সাজিয়ে তুলেছিলে.... নিজে চুল কেটে দিলে আমার, সাথে বিমরিত জি স্নানের পর চুল শুকিয়ে দিয়ে আঁচড়ে দিতে, মায়ের মতো ঘুম থেকে ওঠা থেকে সব খাবার রেডি রাখতে… আর বাচ্চা গুলোর কথা তো বাদই দিলাম, ওরা ছিল বলেই আমি সারাটাদিন কাটিয়ে দিতাম তোমার অফিস থেকে ফেরার অপেক্ষায়… আমি ভুলেই গিয়েছিলাম শরীরের ব্যাথা, ফিরে গিয়ে আবার একটা অপারেশন আছে! বিপদে মানুষ চেনা যায়, তোমায় নতুন করে চিনলাম।’
শেষে তিনি লেখেন, ‘তুমি , তোমরা এরকমই থেকো, আমি আর অনি আয়ুঅব্ধি ঋণী রইলাম। একদিন ঠিক ঋণশোধ হবে, হবেই...।’