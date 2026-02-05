Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সবুজ বিকিনিতে হট তাপস পালের মেয়ে! তারকাসন্তান হয়েও কেন কাজ পান না তিনি?

    বাংলার অন্যতম কিংবদন্তি অভিনেতা তাপস পালের একমাত্র কন্যা সোহিনী পাল। একটা সময় যে মানুষটি ৯০ দশকের অন্যতম সেরা অভিনেতা ছিলেন, তার একমাত্র মেয়ে হয়েও ইন্ডাস্ট্রিতে কেমন জায়গা করে নিতে পারেননি সোহিনী পাল।

    Published on: Feb 05, 2026 4:37 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলার অন্যতম কিংবদন্তি অভিনেতা তাপস পালের একমাত্র কন্যা সোহিনী পাল। একটা সময় যে মানুষটি ৯০ দশকের অন্যতম সেরা অভিনেতা ছিলেন, তার একমাত্র মেয়ে হয়েও ইন্ডাস্ট্রিতে কেমন জায়গা করে নিতে পারেননি সোহিনী পাল। পারিপার্শ্বিক সমস্যার জেরেই হয়ত এখন আর মানুষে ঘেরা পৃথিবীকে তেমন ভালো লাগে না তাঁর। অভিনেত্রীর কাছে এখন প্রিয় সমুদ্রের তলেদেশের পৃথিবী।

    সবুজ বিকিনিতে ধরা দিলেন সোহিনী
    সবুজ বিকিনিতে ধরা দিলেন সোহিনী

    সম্প্রতি বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন তারকা কন্যা, যেখানে সবুজ রঙের বিকিনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কোনও ছবিতে আবার লম্বা শ্রাগ, মাথায় টুপি পরে থাকতেও দেখা যায় অভিনেত্রীকে। সমুদ্রের ভেতরের পৃথিবী যে অভিনেত্রীকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে তা তিনি লিখেছেন ছবির ক্যাপশনে।

    আরও পড়ুন: কনীনিকার রান্নাঘরে এলেন স্বস্তিকা, কোমর বেঁধে করলেন রকমারি পদ রান্না

    বিকিনি পরিহিত ছবিগুলি পোস্ট করে অভিনেত্রী ক্যাপশনে লেখেন, ‘সমুদ্রের এই শব্দ আমার কাছে একটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। সমুদ্রের ভেতরের পৃথিবীর বাইরের পৃথিবীর থেকে অনেক বেশি সুন্দর।’ এই ক্যাপশনের সঙ্গে তিনি সামুদ্রিক মাছ, কাকড়া, গাছ এবং সাপের ইমোজি পোস্ট করেছেন।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময় অঞ্জন দত্তের ছবি ‘বো ব্যারাকস ফরএভার’ ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। এরপর ‘জ্যাকপট’, ‘হ্যাংওভার’, ‘অটোগ্রাফ’, ‘ওগো বিদেশিনী’ সহ বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছেন সোহিনী।

    ২০১৫ সালে কাজ শুরু করেন হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে। মুম্বইয়ে থেকে নতুন স্ট্রাগল শুরু করেন তিনি। ‘আপকে আ জানে সে’, ‘পার্টনারস’, ‘চিড়িয়াঘর’ সহ বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন তিনি। কাজ করেছেন একটি ছবিতেও। এতকিছুর পরেও কেন টলি ইন্ডাস্ট্রিতে তেমন জায়গা করে নিতে পারলেন না তিনি? বাবা টলিউডের সেরা অভিনেতা হলেও মেয়ে কেন নিজের জায়গা করে নিতে পারল না? তা নিয়ে বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে অভিনেত্রীকে।

    আরও পড়ুন: জিয়াগঞ্জ থেকে মুম্বই ফিরলেন অভিনেতা, আমিরের ছবিতে কি তবে গান গাইছেন অরিজিৎ?

    টলিউডে কাজ না পাওয়ার প্রসঙ্গে একবার সোহিনী সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, মার্কেটিং এবং পিআর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাঁর এই অবলুপ্তির পেছনে। এমন নয় যে তিনি দক্ষ নন, শুধুমাত্র নিজের প্রচার করতে না পারার জন্যই ধীরে ধীরে তিনি টলিউড থেকে সরে যান।

    এখন মায়ের সঙ্গে মুম্বইয়ে থাকেন তিনি। মাঝেমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেন, যার মধ্যে বেশিরভাগ সময় বাবাকে স্মরণ করতেই দেখা যায়। এই মুহূর্তে বলিউডে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করছেন তিনি, কিন্তু বাংলায় ফেরার ইচ্ছে আপাতত নেই অভিনেত্রীর।

    News/Entertainment/সবুজ বিকিনিতে হট তাপস পালের মেয়ে! তারকাসন্তান হয়েও কেন কাজ পান না তিনি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes